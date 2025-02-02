Четыре человека погибли в ДТП в Тюменской области

Фото, видео: Telegram/Госавтоинспекция Тюменской области/gibdd72; 5-tv.ru

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Все погибшие — члены одной семьи. В живых осталась только младшая дочь.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Тюменской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГАИ.

Уточняется, что авария произошла вечером 2 февраля на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка. Семья с тремя детьми на легковой машине Chevrolet выезжала из Тюменской области. По предварительным данным, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Ford и Lada.

В результате ДТП в Chevrolet погибли родители и их восьмилетняя дочь. Еще две девочки — трех и примерно 9-12 лет — были госпитализированы с тяжелыми травмами. Старшая позднее скончалась в больнице.

Еще шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы и были госпитализированы в результате ДТП.

Из-за происшествия на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка ограничено движение. Объезд возможен через село Каменка по автодороге Кулаково-Каменка.

В этот же день три человека погибли в столкновении трех легковых автомобилей в Магдагачинском округе Амурской области. Авария произошла около 16.00 по местному времени на 1209 километре автодороги «Амур», столкнулись Toyota Fielder и два автомобиля Kia. В результате происшествия три человека от полученных травм скончались на месте, один был госпитализирован с травмами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Комсомольске-на-Амуре мужчина лишился ноги и получил множество переломов из-за наезда автомобиля.