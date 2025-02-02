Кровля сгорела дотла: в Сочи загорелся двухэтажный дом

В районе ЖК «Министерские озера» в Сочи начался пожар

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; из открытых источников; 5-tv.ru

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На место происшествия прибыли экстренные службы.

В Сочи начался пожар в районе ЖК «Министерские озера» в селе Раздольное. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что огонь охватил крышу здания, кровля дома сгорела дотла. Сколько людей в этот момент находилилось в здании и из-за чего началось возгорание — пока неизвестно.

На место происшествия прибыли оперативные службы, пожарные бригады работают над ликвидацией возгорания. Экстренные службы и правоохранительные органы пока не комментировали пожар.

Прежде случился пожар на территории административного здания в Екатеринбурге. Загорелась кровля двухэтажного здания, расположенного на улице Учителей. Площадь возгорания — 360 квадратных метров. Очевидцы сообщали, что огнем были охвачены автомастерские.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company в штате Калифорния. Компания сообщила о пожаре 1 февраля в 13:47 (2 февраля в 00:47 по московскому времени). Причиной стала утечка углеводородов.