Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне СВО

Фото, видео: из открытых источников; Telegram/ Официальный канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко/kozhemiakoofficial; 5-tv.ru

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Приморья.

В зоне проведения специальной военной операции погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Дорогие земляки, друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда „Тигр“ Сергей Ефремов. Сергей был незловредным человеком, с большим добрым сердцем, отзывчивый. Он делал все, чтобы его отряд достойно выполнял свои задачи», — с прискорбием сообщил политик.

Сергей Ефремов был известен тем, что в июне 2022 года принимал непосредственное участие в организации отряда «Тигр», став его первым командиром. За годы службы Родине он неоднократно возвращался в тыл, где занимался помощью ветеранам СВО, добивался их трудоустройства и продвигал законы, гарантирующие им дополнительные денежные выплаты.

На поле боя он вернулся после вторжения неонацистов в Курскую область — его отряд состоял из его старых сослуживцев по морской пехоте и приятелей по рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу.

«Мы сделаем все, чтобы враг был разбит, и победа была за нами. А память об этом светлом человеке с доброй улыбкой и широкой большой душой всегда останется в наших сердцах», — закончил траурную речь губернатор.

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