ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы

Фото, видео: /ТАСС

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В обнародованных архивах содержатся сведения, которые передавались военному руководству страны.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы ко дню 82-й годовщины победы советской армии в сражении на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в обнародованных архивах содержатся сведения, которые передавались военному руководству страны: доклады о военной обстановке, контрразведывательной и разведывательной деятельности, состоянии оборонного комплекса, положения населения, обеспечения эпидемиологической безопасности и режима военного положения в регионе, а также борьбе с преступностью.

В конце января ФСБ рассекретила показания поляка Юзефа Печки, который руководил группой надсмотрщиков в концлагере Освенцим. В них говорится о том, что за ночь к крематорию концлагеря подвозили до 500 трупов.

Сам Печка на допросе признался, что мог в любой момент сбежать из Освенцима, однако считал, что ему это не нужно. Он не испытывал тягот лагерной жизни, а наоборот, жил хорошо, поскольку был начальником и полновластным хозяином над жизнями заключенных.

Поляк рассказал, что постоянно избивал заключенных палкой, пока они работали. В оправдание Печка заявил, что узники делали все «медленно и неохотно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донбассе в годы ВОВ.