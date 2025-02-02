Путин заявил, что «политическая мелюзга» в ЕС запрещает альтернативные партии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ardan Fuessmann

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Президент РФ прокомментировал борьбу с фракцией «АдГ» в Европе.

Политическая элита в Европе вынуждена запрещать альтернативные партии вместо того, чтобы предложить привлекательные политические программы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Мелюзга просто политическая. Отсюда, кстати, появляются всякие „альтернативы“. А потом еще, для того чтобы бороться с этими „альтернативами“, пытаются прибегать к запрету. Как будто не понимают, что — ну, запретят сегодня, а завтра появится другая „альтернатива“, с другим названием», — отметил Путин.

Таким образом, президент прокомментировал дискуссию о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ФРГ. Там более 100 депутатов считают, что партия «ставит под сомнение человеческое достоинство» мигрантов. А также обвиняют фракцию в оправдании нацизма. Поскольку представители «АдГ» требуют ужесточить миграционную политику.

Путин подчеркнул, что на Западе общество устало от агрессивной политики властей, судя по возрастающей поддержке со стороны немцев в отношении данной фракции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Германии хотят избавиться от украинских беженцев.