«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Путин: европейские политики встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
Фото: Reuters/Tom Brenner
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Президент уверен, что характер и настойчивость главы США помогут сделать это довольно быстро.
Президент США Дональд Трамп наведет порядок среди европейских элит. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Путин уверен, что характер и настойчивость Трампа помогут сделать это довольно быстро.
«Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все встанет на свои места», — отметил президент.
Путин отметил, что европейцы активно боролись с Трампом и вмешивались в предвыборный процесс Соединенных Штатов, так как им «ментально больше нравится» экс-президент США Джо Байден.
Путин убежден, что современная европейская политика страдает от недостатка сильных лидеров, способных отстаивать свои убеждения, и назвал нынешних государственных деятелей «политической мелюзгой».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал позором решение не приглашать РФ на мероприятия по случаю 80-летия освобождения нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.