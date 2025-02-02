МИД РФ призвал международные структуры осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

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В ведомстве подчеркнули, что ответственность за преступление понесут также государства, которые продолжают поставлять на Украину оружие.

Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить варварский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в Судже. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что преднамеренный обстрел интерната является очередным доказательством бесчеловечных действий украинской стороны. Захарова добавила, что ответственность за преступления также понесут все государства, снабжающие Украину оружием.

«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — приводятся слова Захаровой на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Дипломат призвала все профильные и международные структуры «выступить с решительным осуждением этого омерзительного преступления», а также публично дистанцироваться от киевских властей.

В заключение Захарова подчеркнула, что все организаторы и исполнители подобных преступлений понесут наказание в соответствии с законом.

В ночь на 2 февраля сообщалось, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. Причем запуск был произведен из Сумской области.

Как заявили в Минобороны России, данная атака — провокация, осуществленная с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь уничтожили пять дронов ВСУ над тремя регионами России.