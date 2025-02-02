Крупная дичь: горе-охотник перепутал товарища с лисой и убил

В Тюменской области мужчина перепутал друга с лисой и застрелил на охоте

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Неудавшийся добытчик получил наказание в виде года тюремного заключения.

Россиянин Николай Морозов убил друга Сергея на охоте, перепутав его с лисой. Об этом сообщили представители объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Стрелок договорился с товарищем, что будет «загонять» зверушек, а тот — их подстреливать. Потому Сергей должен был идти сзади товарища. По непонятным обстоятельствам, мужчина все же оказался перед Николаем — тот выстрелил из оружия 12 калибра, приняв его за лису.

Стрелок и его товарищ договорились о тактике охоты: один будет загонять зверей, а другой — подстреливать их. Погибший должен был идти за другом, но по неясным причинам оказался перед ним. Николай, не зная о смене расположения Сергея, выстрелил, приняв его за лису.

Мужчина даже не понял, что произошло. Он обнаружил истекающего кровью друга только через время, когда после длительного поиска и безответных звонков случайно набрел на его тело. Спасти Сергея уже не представлялось возможным.

Морозов полностью признал свою вину. Суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии. Кроме того, Морозов добровольно выплатил семье погибшего компенсацию, достаточную для покрытия расходов на похороны.

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