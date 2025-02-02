«Реализовать план Б»: Мексика введет ответные пошлины против США

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Дональд Трамп ранее предпринял данные меры из-за большого количества нелегальных мигрантов, которые приезжают в Штаты.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила реализовать «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение лидером США Дональдом Трампом пошлины. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Я поручаю министру экономики (Марсело Эбрарду — Прим.ред.) реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры, в защиту интересов Мексики», — написала она.

Шейнбаум в своем посте отвергла заявления администрации США о связях мексиканского правительства с преступными организациями, а также любые намерения вмешательства «на нашу территорию».

По ее словам, если такой альянс и существует, то это оружейные склады США, которые продают преступным группировкам мощное оружие.

Президент Мексики подчеркнула, что в стране в течение последних четырех месяцев изъяли более 40 тонн наркотиков. В связи с этим было арестовано более десяти тысяч человек. При этом, если бы у США было желание решить подобную проблему на своей территории, они могли бы бороться с продажей наркотических средств на улицах, но не делают этого.

На днях Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Он аргументировал свое решение тем, что из этих стран в США приезжает наибольшее количество нелегальных мигрантов. Последние, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в Соединенные штаты осуществляются поставки наркотиков, в том числе фентанила.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о начавшихся переговорах с Россией.