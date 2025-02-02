Зависимость, слабость и болезнь: раскрыты самые популярные мифы о психотерапии

Фото: 5-tv.ru

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Психотерапия — это сложный процесс анализа и понимания клиента, а не просто разговор по душам.

Многие популярные утверждения о психотерапии являются мифами. Об этом практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и коммьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии Екатерина Артеменко рассказала «Известиям».

Выработка зависимости

Существует распространенное заблуждение, что можно стать зависимым от терапии. Это мнение основано на нескольких иллюзиях, таких как вера в то, что человек должен быть полностью самодостаточным и независимым от всего вокруг, что считается мерилом «нормальности» или психического здоровья.

Также некоторые могут думать, что, если они помогают себе через терапию, то утратят способность отказаться от этой помощи. Однако специалист подчеркивает, что нормальный человек — это тот, кто способен находить опоры и использовать их, а также осознает свои ограничения и признает, что у всех есть свои потребности.

Достижение полной автономии — это утопическая идея. Терапия, в свою очередь, помогает развивать внутренние и внешние ресурсы, позволяя человеку находить поддержку как в окружающем мире, так и внутри себя.

Психолог нужен только «ненормальным»

Существует распространенное мнение, что обращение к терапии автоматически свидетельствует о наличии психического расстройства.

«Это заблуждение основано на том, что понятие психотерапии связывается с психиатрией и поэтому ассоциируется со специальными закрытыми учреждениями, в которых содержатся люди, нуждающиеся в тщательном и постоянном контроле и поддержке», — объяснила специалист.

Тем не менее, со временем эти стереотипы начинают исчезать, и все больше людей понимают, что посещение психолога не обязательно связано с наличием психических заболеваний. Это связано с ростом осведомленности о значении психического здоровья и улучшением доступа к различным формам поддержки.

Помощь — для слабаков

Многие люди считают, что необходимость в помощи говорит о слабости. Гештальт-терапевт подчеркивает, что страх стать зависимым от терапии основывается на представлении о том, что быть всемогущим — это нормальное состояние. Она выделила два ключевых аспекта, которые опровергают это мнение.

Во-первых, невозможно справиться со всеми задачами в одиночку, так как, например, любой человек не может увидеть затылок без зеркала — и это не делает всех слепыми. Во-вторых, в области психики есть аспекты, которые можно проанализировать лишь в специально организованной среде. Эксперт отмечает, что за помощью обращаются, как правило, самые храбрые люди — те, кто осознает, что столкнулись с трудной ситуацией, и что старые модели поведения уже не работают, а новые пока не найдены. Поэтому клиенты психологов можно рассматривать не только как искателей перемен, но и как передовую силу в процессе личностного роста.

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