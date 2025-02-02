Один человек погиб в ДТП с несколькими авто на МКАД

Фото, видео: 5-tv.ru

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Машины столкнулись на 36-м километре магистрали.

Массовое ДТП произошло на внешней стороне 36-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram-канале.

«На внешней стороне 36-го километра МКАД (перед съездом № 35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Как уточнил источник 5-tv.ru, в результате аварии погиб один человек. Сейчас работающие на месте правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прежде страшная авария произошла в Ярославле. На одной из главных магистралей города — проспекте Фрунзе — легковушка остановилась посреди проезжей части из-за технической неисправности. Водитель и двое пассажиров вышли из авто. В какой-то момент на полной скорости в них влетела другая машина.

Аварийную машину и людей рядом с ней разбросало в разные стороны на десятки метров. Один из пострадавших погиб на месте. Еще двое госпитализированы. Причем около первой машины стоял знак аварийной остановки.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с туристами слетел в овраг на Пхукете, россияне не пострадали. В салоне находились двое граждан России.