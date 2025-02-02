Девять детей отравились в отеле на юго-востоке Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Подробности об их состоянии не уточняются.

Несовершеннолетние отравились едой в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, отравление получили девять детей. Он также добавил, что отель находится во втором квартале района Капотни.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье из поселка Красная Сопка Красноярского края погиб трехмесячный ребенок. Прокуратура организовала проверку.

Речь идет о семье, которая отравилась в 2024 году в результате отравления деструктивным ядом системного действия, проще говоря — дихлофосом. Отец семейства обрабатывал дом от насекомых, однако распылил вещество слишком обильно. Сперва оно попало на посуду, одежду и мебель, а затем в организм детей.

С утра вся семья почувствовала себя плохо и обратилась в больницу. Врачи отметили признаки пищевого отравления, но оказались неправы. Шестилетняя девочка и ее 13-летний брат скончались вскоре после госпитализации. Позднее та же участь постигла остальных детей. Им было 11 и 12 лет.

В декабре минувшего года главе семейство было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.