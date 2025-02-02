Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит

Писатель и драматург Валерий Хаит умер в возрасте 85 лет

Фото: Фото из открытых источников

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Артисту было 85 лет.

Писатель и поэт Валерий Хаит, который являлся бывшим руководителем нескольких одесских команд-чемпионов КВН, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил «Всемирный клуб одесситов» в соцсетях.

«С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исаковича Хаита 1 февраля 2025 года», — говорится в сообщении.

Причина смерти Хаита не называется. О месте и дате прощания с артистом сообщат позже.

Хаит руководил известными в 1970–1980 годах командами КВН «Сборная Одессы» и «Первая команда джентльменов ОГУ». Затем он основал в Одессе «Юморину», в 1988 году — «Клуб одесских джентльменов», а после уже стал художественным руководителем телепрограммы «Джентльмен-шоу».

Старший сын Валерия Хаита — Евгений — снимался в шоу «Джентльмен-шоу». Он скончался в 2024 году. Младший сын Ростислав является одним из основателей театра «Квартет И».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер советский и российский актер Виктор Семеновский, известный, в том числе, участием в популярном сериале «Убойная сила». Ему был 81 год.