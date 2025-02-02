«Один дед хорошо, а два лучше»: 18-летнюю невесту Лепса обвинили в изменах

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Все дело в фотографиях, которые выложила модель.

Пользователи сети обрушили шквал критики на юную невесту Григория Лепса Аврору Киба. Причина тому — фото девушки в социальных сетях. На жестокую травлю Аврора отреагировала спокойно: показала, как выглядят люди, которые писали самые нелестные комментарии.

Аврора выложила в своем блоге подборку фото в расстегнутых джинсах, из-под которых торчит кружевное белье. На некоторых кадрах рядом с моделью появляется загримированная под мужчину девушка.

«На свидании с Джонни Деппом», — подписала Аврору подборку.

Фанаты Лепса пришли в ярость от увиденного. Девушку обвинили в измене и неподобающем поведении. Модель получила в свой адрес множество оскорблений. Позднее она решила проучить обидчиков и выложила видео, в котором собрала самые едкие комментарии и сопроводила их неудачными фотографиями авторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 18-летняя невеста Лепса ответила на обвинения, поделившись в социальных сетях ироничным видео. Модель намекнула, что не хочет встречаться с ровесниками из-за заранее неприглядного для нее будущего.