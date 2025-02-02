Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге

Фото, видео: Telegram/МЧС Свердловской области/mchs66; 5-tv.ru

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Кровля двухэтажной постройки оказалась охвачена огнем.

В Екатеринбурге случился пожар на территории административного здания. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Загорелась кровля двухэтажного здания, расположенного на улице Учителей. Площадь возгорания — 360 квадратных метров, уточняет пресс-служба. Очевидцы сообщили, что огнем оказались охвачены автомастерские. В настоящий момент пожар локализован благодаря усилиям 35 специалистов МЧС и 14 единицам спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Горело двухэтажное здание, расположенное на территории бывшего завода. Источник сообщил, что для ликвидации возгорания на улице Сходненский тупик использовали авиацию и пожарный поезд.

В результате пожара кровля здания частично обрушилась. На месте происшествия были задействованы 130 специалистов и 37 единиц техники. До момента прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 300 человек, 60 были эвакуированы. На данный момент неизвестно, что стало причиной ЧП.