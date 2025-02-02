Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Фомичев; 5-tv.ru

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На скамью подсудимых попала сотрудница местного управления ФАС.

Громкий скандал в Петербурге, где после обысков задержали заместителя руководителя региональной ФАС — федеральной антимонопольной службы. Она должна была следить за исполнением госзаказа, а на деле вмешивалась в него — по версии следствия.

Поводом для разбирательств стала государственная закупка номер 017-220-000-252-300-0614 на обслуживание систем безопасности в муниципальных учреждениях одного из районов в детских садах, школах и так далее.

Камеры наблюдения, дымоуловители, датчики пожарной сигнализации, считыватели карт… Десятки адресов. Серьезный контракт на 44 миллиона. И выиграла его фирма Х. Но тут же поступила жалоба от фирмы Y. Мол, не так провели торги.

Начинаются разбирательства, и поступило предписание из антимонопольной службы — все отменить и провести заново. И, действительно, проводят все заново, только контракт уже на 60 миллионов. И выигрывает его фирма Y — та, что жаловалась.

Так вот следствие полагает, что ФАС и жалобщики действовали сообща. Что удивило корреспондента «Известий» Александра Тарасенко — что по официальным адресам ни фирмы X, ни фирмы Y нет никого. А речь идет об обеспечении безопасности десятков школ и детских садов огромного района Санкт-Петербурга.

Из кресла замглавы Петербургского УФАС — на скамью подсудимых. Екатерина Даниловская арестована на два месяца.

За пару дней до этого, 29 января в здании управления ФАС царила напряженная тишина.

«Проводятся оперативно-следственные мероприятия сотрудниками оказывается все необходимое содействие», — говорит Полина Величко, пресс-секретарь Санкт-Петербургского УФАС.

Искали доказательства участия в коррупционной схеме, которая искусственно тормозила госзакупки.

В конкурсе выбирали компанию, которая будет обслуживать системы безопасности в школах и детских садах одного из районов Петербурга. Победителем стала фирма «ВЕГА-С» и даже успела заключить контракты. Но их конкуренты из ООО «Перспектива», пожаловались в антимонопольную службу. Зимой 2024 — большинство контрактов «ВЕГИ» были заблокированы.

«Это компании, которые за чьи-то интересы пытаются создать неудобные условия, и в том числе навредить другим участникам рынка. Они своими жалобами могут приостанавливать процесс, процедуру и в итоге конкурсная заявка не будет реализована, подрядчик не получит заказ», — сказал Дмитрий Григорьев, юрист.

Шаг первый: компания заявляется на тендер, и сразу подает жалобу в ФАС. Причем поводом могут стать, например, даже грамматические ошибки в документах. ФАС обязан рассмотреть жалобу, и пока идет проверка, торги замораживаются. Шаг следующий: компании-победителю предлагают «договориться» за отзыв жалобы.

Следователи не исключают что чиновники петербургской ФАС были активными участниками этой схемы.

Фирма «ВЕГА-С» должна была обслуживать пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения и металлодетекторы. 117 разных учреждений и столько же контрактов, из них девяносто девять были отменены. Сумма почти 40 миллионов рублей.

«Вообще, по сути, это мошенничество. Просто именно статью „мошенничество“ прикрутить к такой схеме, оказывается, сложно. Поэтому есть статья именно по манипуляциям в госзакупках. Ну, по сути, это мошенничество, это вымогательство», — сказал Валерий Алексеев, руководитель бюро расследований Народного фронта.

Получается, под угрозой была безопасность учеников школы номер 1. И еще десятков учреждений. Впрочем, если верить чиновникам, проблему быстро решили, но на вопрос сколько это заняло времени, чиновники так и не ответили.

Едем в офис предполагаемых киллеров госзаказа, он находится в бизнес-центре на окраине Петербурга. Но вместо «Перспективы» нас встречают логотипы другой компании. Якобы — это арендодатели.

Говорят, общение с арендаторами только по почте, а последнего сотрудника здесь видели почти год назад. Мы поняли, что нас обманывают через пару минут, когда наткнулись на Сергея Тарасова — это генеральный директор компании «Перспективы».

«Заказ конкурентов ФСБ разрабатывало ФАС, а нас на каком-то этапе, по жалобе якобы фирмы вот этой конкурента, прикрепили к этому делу», — рассказывает Сергей Тарасов, генеральный директор ООО «Перспектива»

В интернете огромное количество объявлений, специалисты по тендерному сопровождению предлагают свои услуги, и среди них особняком стоят жалобы в федеральную антимонопольную службу, которые могут привести к остановке торгов.

Кто скрывается за этими именами и фотографиями, проверить сложно. От личной встречи онлайн-консультанты, как правило, отказываются. Не соглашаются даже на разговор по видеосвязи.

Зато почти сразу предложили нам те самые услуги.

Вот сайт еще одной компании «Иж-Тендер». Указан адрес и даже часы работы. А на деле офиса просто не существует.

Пока в этой истории остается много вопросов. Связь фирмы с верхушкой петербургского УФАС пока не доказана. Но по версии следствия именно жалоба «Перспективы», которую чиновники удовлетворили без проверки, стала первым камнем в лавине коррупционного скандала.