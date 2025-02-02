Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В республике вот-вот пройдут выборы президента. Есть ли шанс, что к началу большого сезона ситуация в стране успокоится?

27 января — дата, которая каждый год заставляет задуматься о пределах человеческой жестокости и несгибаемости человеческого духа. В этот день в 1945 году советские войска освободили пленников самого крупного в истории лагеря смерти — Освенцима в Польше. Где большая часть заключенных была евреями.

Понятно, в честь круглой даты были торжественные мероприятия, но без первых лиц Израиля и без России вообще. А кого же позвали? Позвали прибалтов, позвали президента* Украины Владимира Зеленского. То есть представителей стран, где чествуют сейчас ветеранов СС. Позвали сразу и президента, и канцлера Германии, премьер-министра Финляндии, президента Австрии, премьер-министра Италии, представителей Болгарии, Румынии, Венгрии, Испании… Чувствуете, да? Какая компания подобралась?

Это все страны, воевавшие на стороне Гитлера. Позвали премьер-министра Канады, который лично аплодировал нацисту с Украины в парламенте, позвали представителя шведской королевской и бельгийской королевской семей, которые, в общем-то, приветствовали Гитлера.

Впрочем, даже у немцев память оказалась короткой, что уж там говорить про остальных.

Нам не нужно чужой славы, но и своего мы отдавать не должны, тем более, что переписать не только прошлое, но и настоящее, они будут и будут пытаться.

В Америке похоже уже искренне верят, что они всех спасли, а остальные страны, в лучшем случае, помогали.

Но вот сейчас в северной Атлантике складывается ситуация, когда те же, что и 80 лет назад, плюс англосаксы, пытаются организовать морскую блокаду российских портов, прежде всего Калининграда, Санкт-Петербурга и Усть-Луги.

Если видят, что судно зарегистрировано в стране НАТО и выходит из нашего порта — сразу «цап-царап». На этой неделе сухогруз Silver Sea под норвежским флагом был задержан Норвежцами и отконвоирован в норвежский Тромсе. Хотя и весь экипаж русский. Повод — подозревают, что порвал кабель на дне якорем.

Ранее рефрижератор Baltic Summer, тоже с полностью русской командой, но под Багамским флагом, отловили, когда он проплывал мимо Азорских островов. Повод — подозрение на перевозку наркотиков. Три дня обысков — ничего не нашли — потом отпустили. После обысков пришлось наводить порядок.

А перед этим был танкер Eagle S, а до этого был контейнеровоз из Гонконга, а до этого китайский сухогруз. Чаще вменяют «подозрение в повреждении подводного кабеля», а там поди знай, а был ли кабель.

Очевидно, это средство давления на Москву и ее торговых партнеров перед большой сделкой Москвы и Вашингтона.

В идеале для НАТО — организовать вереницу конфликтов разной степени интенсивности вдоль всех российских границ. Так и получился проект «Украина-АнтиРоссия». А еще была попытка «раскачать» Белоруссию, но не получилось в 2020 году и не стали даже дергаться в 2025 году.

Как результат, на последних выборах обстановка спокойная. При явке почти в 86%, Александр Лукашенко набрал почти 87% голосов.

Новые выборы на носу — в Абхазии, в непосредственной близости от третьей столицы России — от Сочи. А там с осени политический кризис, что сильно бьет по туризму — основному источнику доходов.

Есть ли шанс на то, что к началу большого сезона Абхазия успокоится? Обстановку оценил корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Онлайн-экскурсия по Сухуму от местного блогера Вартана Мумджяна — он, как и многие в Абхазии, занимается туризмом и отмечает неуклонный рост турпотока.

«Такая идет тенденция, что каждый постковидный год лучше следующего, цифры я не буду говорить, но там что-то вроде 5-6 миллионов. Ну идет рост», — рассказывает Вартан Мумджян, блогер из Сухума.

Но осенние беспорядки, а также непростая предвыборная ситуация в этом году преломили эту тенденцию. Туроператоры впервые за несколько лет отмечают снижение спроса на грядущий сезон, минимум на 12%.

«Те события, которые сейчас происходят в Абхазии, не могут не отразиться на туристическом сезоне 2025 года. Поэтому, когда люди видят политическую нестабильность, они начинают отказываться и не хотят больше рисковать своим отдыхом», — рассказывает Мария Клеева, куратор программы Международный гостиничный менеджмент.

Действующий президент Аслан Бжания после ноябрьских протестов досрочно сложил полномочия и пятнадцатого февраля в Абхазии пройдут внеочередные выборы. В гонке участвуют пять кандидатов. Фаворитов двое. На первом месте действующий вице-президент Бадра Гунба, до регистрации кандидатом он исполнял обязанности президента. ВЦИОМ оценивает его рейтинг в 33%.

«Глубоко убежден, что гражданское общество и институты власти, это не два противоборствующих, а единый организм, одно целое», — говорит Бадра Гунба, и. о. президента, кандидат в президенты Абхазии.

На втором месте, по опросам, представитель оппозиции Адгур Ардзинба, непосредственный участник ноябрьских протестов.

«Никакая оппозиция, никакой Адгур Ардзинба, не какая-то там партия ничего из себя не представляет, если народ не встанет», — говорит Адгур Ардзинба Абхазия кандидат

Его рейтинг ВЦИОМ оценивал в 15%, но опрос проводился до главного скандала этой кампании. Один из сторонников Ардзинбы с трибуны пригрозил взять в руки оружие в случае победы Гунбы.

«Теперь все в наших руках. Если придут те, которых поставили, те которые ушли, то я не знаю, может Аполлон Шинкуба сошел с ума, но возможно придется вытаскивать спрятанное оружие», — говорит Аполлон Шинкуба, председатель совета старейшин.

Аполлон Шинкуба возглавляет ветеранскую организацию, и его заявление вызвало возмущение у других ветеранов грузино-абхазской войны.

«Ты, как человек, который возглавляет нашу ветеранскую организацию, должен между нами стоять. А ты говоришь о том, что вы достанете оружие, которое спрятано. Против кого ты достанешь это оружие? Против нас? Против народа?» — говорит Вадим Кутерия, ветеран грузинско-абхазской войны

Впрочем, все эти эмоциональные высказывания никак не отражаются на общем векторе российско-абхазских отношений. Наши страны в любом случае останутся братскими, слишком много нас связывает. Поэтому работа над совместными проектами не останавливается. На этой неделе в Сухуме побывал первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Он встретился с руководством республики, парламентариями, учеными, строителями. Своими глазами увидел, как продвигается масштабная реконструкция Сухумского аэропорта.

Сухумский аэропорт сильно пострадал во время грузино-абхазской войны и с тех пор не работал. Его открытие выведет туризм в Абхазии на совершенно новый уровень.

«Старт постоянного сообщения — это то, о чем давно мечтали люди! Причем и в Абхазии, и в России мечтали. Есть шанс быстро реализовать эту мечту», — говорит Сергей Кириенко, первый заместитель Руководителя Администрации Президента.

Если все пойдет по графику, то первые самолеты сухумский аэропорт сможет принять уже в мае. Независимо от того, кого изберет президентом абхазский народ. И простые люди надеются, что политики смогут провести республику через выборы достойно и спокойно.

«Никогда ни один абхазец против русского не был. Мы всю жизнь жили вместе, живем и, надеемся, будем жить», — говорит местный житель.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.