«Но мы выстояли»: как снятие блокады Ленинграда стало предвестником Победы

Фото, видео: © РИА Новости/Давид Трахтенберг; 5-tv.ru

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От воспитания новых поколений зависит то, ради чего были жертвы защитников города, подвиги красноармейцев и матросов.

27 января в России стартовали первые мероприятия «Года Защитников Отечества» — в честь 80-летия Победы и отдаем должное участникам СВО.

27 января — это особая дата для нашей страны. В этот день в 1944 году была полностью снята прорванная годом ранее блокада Ленинграда. План нацистов был не просто захватить город Ленина, символ трех революций, а уничтожить его и его жителей. Для этого было выбрано такое средство как блокада — с моря и с суши при постоянных артобстрелах и авианалетах.

Чудовищный, человеконенавистнический план сработал, уже в первую блокадную зиму сотни тысяч ленинградцев погибли, а всего более миллиона. Каждый второй захоронен на Пискаревском кладбище. Здесь же, в одной из братских безымянных могил покоится и старший брат российского президента.

Для Владимира Путина, как для любого ленинградца, это место и эта дата священны. Как и Невский пятачок, крохотный плацдарм, на «немецком» берегу Невы, откуда все долгие месяцы блокады Красная Армия пыталась прорвать кольцо врага. Там воевал и был ранен отец президента России.

Все меньше оставшихся в живых ветеранов войны — всего около семи тысяч человек на всю страну — все меньше блокадников в самом городе на Неве — 40 тысяч с небольшим. Тем выше ценность каждого их слова. Тем выше наша ответственность сохранить историческую правду об их подвиге.

«Для всей нашей страны ленинградская Победа навсегда останется торжеством жизни, мужества и духовной мощи нашего народа, важнейшим рубежом героической борьбы с нацизмом, ключевой вехой на пути к сокрушительному разгрому врага — той машины смерти и истребления целых народов, которую создали нацисты.

Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир и свободу принес человечеству именно советский народ, и сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимых утрат», — сказал Владимир Путин.

Защитникам осажденного города, первым в стране вручили юбилейные медали, в честь 80-тилетия Победы. На лицевой стороне воин водружает знамя над Рейхстагом, а вокруг гремит салют.

«Никто не забыт и ничто не забыто» — эти слова не должны оставаться строчкой на Пискаревском мемориале, от воспитания новых поколений зависит то, ради чего были жертвы защитников Ленинграда, подвиги красноармейцев и матросов. Тему продолжит корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ее личный символ трагедии — 36 томов «Книги памяти». Елена Тихомирова — ребенок блокадного Ленинграда. В первую же страшную зиму осады она потеряла мать.

Детский дом, эвакуация на Алтай. Значительную часть своей жизни ныне председатель общественной организации блокадников посвятила сохранению памяти, поискам родственников, потерявших связь друг с другом и составлению поименных списков погибших и выживших. Телефон в ее кабинете не умолкает.

Поздравить с годовщиной полного снятия блокады, обсудить очередную, уже регулярную, поездку на Донбасс, где тоже немало жителей блокадного Ленинграда.

Помогают гуманитарной помощью, плетут маскировочные сети, открывают памятники и организуют выставки. А внуки и правнуки блокадников из новых регионов присылают рисунки и открытки сюда в Петербург. Потому что понимают, через что пришлось пройти родным.

«Для войны дети очень быстро взрослеют. Очень быстро. Я все время говорю, посмотреть на глаза ребят Донбасса. Глаза очень с нами похожи, как мы тогда были», — говорит Елена Тихомирова, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «жители блокадного Ленинграда».

В шкафу папки с именами блокадников из других государств. Самолетами, автобусами, несмотря на почтенный возраст, они преодолели тысячи километров.

«Я рада, что я приехала в город, где я родилась, в непокоренный Ленинград! В день его праздника!» — говорит Галина Ванковская.

Жители бывших советских республик, жители западных стран, со всех уголков мира, им есть, о чем поговорить, вспомнить и рассказать, как непросто в недружественных странах сейчас.

«Там нельзя. Все запрещено. Ношение медалей, формы, все», — говорит Владимир Касаткин, житель блокадного Ленинграда из Германии.

«У нас взорвали памятник освободителям», — делится Галина Ванковская, житель блокадного Ленинграда из Латвии.

И это, несмотря на то, что советские солдаты освободили пол-Европы, несмотря на то, что блокада Ленинграда — задокументированный неопровержимый пример геноцида титанического масштаба! 900 блокадных дней унесли жизни более миллиона Ленинградцев.

«Я был 900 дней в блокаде. Это ужас. Кто не пережил, тяжело это представить. Бомбежки были, голод был, обстрелы, воды нет, электричества нет, снег не убирали. В общем ужас, но мы выстояли», — рассказывает Роман Левович, житель блокадного Ленинграда.

Взять город в осаду для немцев и их союзников означало закрепить господство на Балтике, овладеть мощнейшей экономической и промышленной базой. Отсюда планировали бросок на столицу, высвободив силы группы армий «Север».

Блокадное кольцо замкнулось 8 сентября 1941 года вместе с взятием немцами Шлиссельбурга. С этого момента начинаются попытки отбросить врага. Любопытно, что древнюю крепость Орешек, стоявшую особняком на острове, враг не занял, но это сделали наши, перебросив сюда войска и организовав гарнизон. Почти 500 дней о мужественно держал оборону. Во многом благодаря крепости Орешек немцы не пробились в Ленинград.

Благодаря работе ПВО, артиллерии, Балтийского флота, каждого предприятия и каждого жителя осажденного города. Пример небывалого героизма: ленинградцы, которые сами выживали и голодали, отправили на фронт 144 тонны — а это пять военных эшелонов — донорской крови.

В Петербурге проектируют парки и скверы, изготавливают памятники, этот как раз, ленинградским донорам. Даже спустя 81 год все новые символы памяти трагедии. Одинаково нужные и важные, как монумент Мать Родина, как надпись, напоминающая об обстрелах на Невском, как блокадный крошечный кусочек хлеба весом в 125 граммов, который для них был на вес золота.

«У меня был старший брат, он сохранил мне жизнь. Мама последние крошки отдавала мне, что он как-то там справлялся, бегал там еще картошечку какую-то где-то собирал. Если б не брат, я бы, наверное, не выжил», — говорит Михаил Кобрин, житель блокадного Ленинграда из Германии.

Но выжил! И город выстоял. Маленькая лента оливкового цвета для каждого из них не менее весома и символична чем Георгиевская, ведь ленинградская Победа приблизила Великую Победу.

«Цвета этой ленточки напоминают нам медаль за оборону Ленинграда. В параллель Георгиевским ленточкам сделали ленточку Ленинградской победы. Потому что 27 января мы считаем днем Ленинградской победы. И это абсолютно правильно, потому что это действительно был большой праздник», — сказал Алексей Ерофеев, краевед.

Когда так же гремел салют. Когда так же радовались со слезами на глазах. Символично, что в 81-ю годовщину полного снятия блокады, в год 80-летия Великой победы, год Защитника отечества в момент вручения памятных медалей ветеранам и блокадникам в зале были и наши сегодняшние защитники, участники СВО.

«Для меня 27 января всегда было особенной датой, потому что моя бабушка вместе с моей прабабкой с ее матерью провели самую тяжелую блокадную зиму с 1941 на 1942 в блокадном Ленинграде» — сказал Георгий Журавлев, участник специальной военной операции.

И эта связь поколений сейчас чувствуется особенно сильно, становясь куда более важным нематериальным символом — несломленного духа, преемственности и неугасающей воли к Победе.