Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

Река Потомак, что течет близ Капитолия, теперь символ одной из самых страшных авиакатастроф в американской истории.

Сохранится ли Украина в принципе, если дальше все будет идти теми же темпами? На западе все чаще отвечают «нет». По одной версии — к 2026-му. По другой — уже этим летом, в стране могут начаться необратимые процессы. Это, конечно, заявил глава ГУР, Главного управления разведки. Вроде не дезинформация, да и в принципе очевидно тем, кто более-менее следит за ситуацией на Украине и кто знает историю этой земли. Свара началась.

Против министра обороны Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело. Против экс-президента и лидера оппозиции ныне Петра Порошенко — возмущение в Раде, хотят его посадить в тюрьму, или его сына. Счета скрывающегося в Лондоне Алексея Порошенко арестованы. Не откупился. В воздухе явно запахло жареным.

«Мир меняется. Границы будут меняться. У нас есть интерес к Северной Буковине. Не только у нас. Возьмем Закарпатье! Венгры тоже хотят. Львов скорее всего останется с поляками, еще есть Малороссия. У них нет другого пути! Дорога к этому неизбежна. Украина — это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика», — считает Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии.

Это заявление кандидата в президенты Румынии, даже не так — это заявление победившего бы на выборах кандидата в президенты, если бы их не отменили. У румынов зуб на Украину — по итогам Второй мировой войны часть их земель достались Советской Украине. Как и много еще каких других. И таких «подарков» очень много с исторической точки зрения.

«Современная Украина — это детище советской власти. Мы с вами знаем то, что к чисто малороссийском губерниям — Ну а малороссы считали тогда частью русского народа вообще, то есть который имел цвет, это великороссы, малороссы, белорусы. Ну, даже чисто малороссийский губернии это все три, Полтавская, Черниговская, Киевская. То есть больше половины современной Украины это то, что подарили, подарила советская власть. И исходя из этого, на что может сегодня претендовать Украина? Ну я считаю вообще ни на что, потому что государство Украина, оно перестало существовать», — заявил Михаил Мягков, научный директор РВИО.

Здесь мы можем уйти в юридические дебри — что считать государством, что считать самостоятельным государством, а что — зависимым. И где она — грань между помощью и милостыней? Я бы вот на что обратил внимание — грызня на (и вокруг) Украины обострилась после того как новая администрация США — заморозила, не отменила, а заморозила программы по линии Госдепа. Ручеек денег перекрыт. Один из. На время — на 90 дней. И такое началось. Все грантополучатели резко озаботились своим будущим.

Очень явно это проявилось в украинских СМИ, где одно за другим такие издания как «Украинская правда», Громадское телевидение (то есть гражданское) — все резко начали просить пожертвований у своих зрителей и читателей. Так и выяснилось что 9 из 10 украинских СМИ жили за счет грантов. Эту же «Украинскую правду» точнее называть «Американской правдой».

Новая администрация лихо стартовала в США, но уже с пробуксовкой — тот же указ о заморозке грантов оспорили в суде. Не вся команда Трампа утверждена Сенатом.

Наконец, в небе над Вашингтоном произошло крайне загадочное ЧП — на следующий день после назначения нового министра обороны США и министра транспорта военный вертолет протаранил пассажирский самолет. Прямо над Вашингтоном, столицей США. Если это не знак Трампу — то что это? — задумался корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Река Потомак, что течет близ Капитолия, теперь символ одной из самых страшных авиакатастроф в истории США. Здесь все еще работают спасательные службы. Они продолжают доставать из воды тела погибших. Большинство уже нашли.

В этой трагедии, увы, не выжил никто — 64 погибших. Большинство — спортсмены-фигуристы. Они возвращались с соревнований в Канзасе. Есть и россияне, именитые советские чемпионы и тренеры — Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

Это наши кадры из ледовой школы, где преподавала Волянская — теперь здесь цветы и плюшевые игрушки в память о педагоге и ее подопечных.

«Работали вместе очень долгие годы, ездили везде на соревнования. У нее было очень много хороших спортсменов. Такая случилась трагедия, что мы сейчас все не ожидали. Как это все пережить?» — делится Инна Овсянникова, тренер по фигурному катанию, подруга и коллега погибшей Инны Волянской.

И чем больше появляется данных — тем больше вопросов. Как такое возможно — прямое столкновение самолета и вертолета над взлетно-посадочной полосой?

Сто метров до земли. Пассажирский Bombardier заходил на посадку, когда на горизонте появился военный вертолет Black Hawk — он выполнял тренировочный полет. Сначала долго кружил в воздухе, будто специально поджидая авиалайнер, а затем направился в его сторону. Некоторые эксперты предположили: это могла быть намеренная атака. Опасную ситуацию диспетчер заметил только за 19 секунд до столкновения.

«Проходите! Обратите внимание на CRJ, 25-й проходите за CRJ. Пропустил эту позицию! Диспетчерская, вы видите это? American 432, обойдите, поверните влево!».

Даже 19-ти секунд пилоту вертолета было бы достаточно, чтобы изменить курс или высоту. Но он почему-то не реагировал на сообщения диспетчера. Кроме того, авиалайнер сложно было не заметить — небо чистое, габаритные огни самолета светят ярко.

«По какой-то причине не были внесены коррективы в траекторию полета. Пилот мог замедлить вертолет, мог остановить его или набрать высоту, или снизиться, или повернуть. Можно было совершить миллион различных маневров.

Диспетчера сейчас допрашивают следователи», — сказал президент США Дональд Трамп.

Национальный совет США по безопасности на транспорте проводит проверку в аэропорту Рональда Рейгана. Почему в момент аварии за движением воздушных судов следил лишь один человек? Косвенно ответ эксперты уже получили. При необходимом минимуме в 30 диспетчеров во всем терминале работали только 19.

В авиакатастрофе Трамп напрямую обвинил Байдена и Обаму. По его мнению,

«они ставили во главу угла политику, а не безопасность».

Сокращения авиадиспетчеров, действительно, начались при Обаме. Профессионалов увольняли, а на их место набирали людей по квоте: должно быть определенное количество азиатов, европейцев, афроамериканцев, а также — сторонников традиционных ценностей и геев*.

«Пит Буттиджич — как только он возглавил министерство транспорта, все пошло из рук вон плохо. Он довел министерство до ручки свой политикой многообразия и прочей чушью», — сказал Трамп.

Крушение трехкилометрового моста в Балтиморе, когда с транспортным коллапсом долго не могли справиться, трагедия в Огайо — одна из крупнейших железнодорожных аварий в истории США, тогда загорелся состав с химикатами — все это происходило при министре Бутиджиче. Сокращения и политика многообразия ударили по транспортной отрасли, в том числе и по авиации. Министр расставил приоритеты по-своему:

«Люди говорят о равенстве браков для однополых пар как о вопросе морали. Для меня это, безусловно, тоже вопрос морали. Потому что мой брак с Честеном сделал меня лучше».

Уровень транспортных проблем в США на неделе оценило Американское общество инженеров. Износ автомобильных дорог — 43%, почти половина, железнодорожных — 22. В большинстве городов не хватает автобусов. Уже подсчитали: на модернизацию транспортной инфраструктуры США не достает 91 миллиарда долларов. И это меньше, чем за последние три года администрация Байдена потратила на помощь Украине.

«Неотъемлемая часть катастрофы — это кадровый голод. И начался он при Обаме, который изменил принцип назначения авиадиспетчеров, госслужащих, министров. Главными стали расовые и половые признаки, заслуги отошли на второй план. В результате на ответственных должностях у нас теперь много неквалифицированных людей», — заявил экономист Чарльз Ортел.

Политика многообразия ударила и по армии. Новый министр обороны США Пит Хегсет уже приступил к демонтажу старых порядков.

«Нам нужно внимательно изучить нашу политику в отношении военной подготовки — там есть много вопросов к пилотам, тем более что учебные полеты проходят вблизи гражданского аэропорта. Это опасно. Нам нужно лучше контролировать военное финансирование», — заявил Эрл Расмуссен, вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне.

«Трагедия в Вашингтоне еще раз показала: Трамп может и сделает Америку снова великой, но гораздо труднее будет сделать единой… Сразу за волной соболезнований несется другая — конспирологическая… появляются версии про умышленный таран — в ее пользу говорят данные локатора. На нем видно что вертолет как будто четырежды пытался пересечься с самолетом», — заявила Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома.

На реке Потомак еще работают спасатели, когда США потрясает вторая авиакатастрофа — в Филадельфии рухнул легкомоторный медицинский самолет — шестеро погибших. Среди них ребенок. Наследие Байдена — кризис всей отрасли. Американский истеблишмент слишком долго занимался другими странами, не обращая внимания на то, что происходит у них под носом.

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