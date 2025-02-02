Симбиоз науки и фронтовой практики: как Россия поддерживает технологический суверенитет

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РФ лишь на пороге новой технологической революции, но уже созданы беспилотные трамваи, трактора, сельхоз-роботы и многое другое.

Пустеющие траншеи командование ВСУ вынуждено заполнять кем угодно. Растет число погибших американских наемников. По данным российского Минобороны, в среднем потери украинских формирований — 50 тысяч в месяц убитыми и ранеными. Но это в среднем. В январе, например, ВСУ потеряли 52 тысячи, в декабре — 48. А в ноябре было и минус 60 тысяч.

При этом даже самая жесткая, самая оголтелая бусификация, то есть силовой набор в армию, дает приток до 30 тысяч человек в месяц. Арифметика понятна: плюс 30, минус 50 равно минус 20 тысяч в месяц. Поэтому началась массированная подготовка к мобилизации молодежи от 18 лет. Поэтому на фронт готовы отправить преподавателей ВУЗов, о чем лично говорит Зеленский. Если заберут молодежь, зачем педагоги? На глазах рушится самый большой миф о том, что ВСУ способны разбить российскую армию и выйти на границы 1991 года, то есть вернуть в том числе Крым.

«Тут имел место и обман: нам как-то удалось убедить людей, что Украина могла не только победить, но и уничтожить Россию и вернуться к тому, какой она была в 2012 или 2014 году — до того, как русские забрали себе Крым. В результате то, о чем просят последние полтора года, — финансировать тупиковую ситуацию, затяжной тупик, в котором люди продолжают страдать», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Надо понимать, что и новый госсекретарь США, и вся эта новая команда — не белые и не пушистые. Они хотят скорейшего перемирия между Москвой и Киевом, чтобы освободить свои ресурсы для другого — для противостояния с Китаем.

Намечается мега-соревнование в духе холодной войны, но на другом технологическом уровне — уровне искусственного интеллекта. Перед своим восточным Новым годом китайские компании запустили два мега-проекта — DeepSeek и Qwen 2.5-Max. И обе оказались «умнее» и быстрее американских подобных моделей. Это был шок, акций крупнейших американских IT-компаний рухнули в одно мгновение.

Главные отличия: китайские модели бесплатные, каждый может их использовать, миниатюрные — этот мозг можно хоть дома у себя установить. И на разработку своих моделей китайцы потратили примерно в 100 раз меньше средств.

Оказалось, что американский искусственный интеллект и китайский думают по-разному. Потому что один «начитан» англоязычными источниками, а другой, что логично, иероглифами.

Вот наглядный пример: задаем вопрос — чем закончится кризис на Украине? И тот, и другой отвечают — мирным договором. Но американец уверен, что Украина должна быть в НАТО, Россия — вывести войска и оплатить за все по счету. «Китайский мозг» считает, что если и посылать миротворцев, то из нейтральных стран, Украина без НАТО, и на восстановление должны пойти средства не только Москвы.

Для России важно иметь свою такую же большую языковую модель, а лучше несколько. Пока у нас две. Не для того, чтобы тягаться, а чтобы была альтернатива и собственный голос. Это часть технологического суверенитета. Как показало СВО, если у тебя что-то есть, но оно чужое, завтра у тебя этого может и не быть.

На этой неделе прошло большое совещание по развитию беспилотной авиации, президент осмотрел один из крупнейших центров в Самарской области. Задача к 2030 году — обеспечить технологический суверенитет и по этому направлению.

«Прежде всего необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. Это сложный вопрос, особенно сегодня очень чувствительный, но надо идти вперед, надо что-то делать. Прошу правительство к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов или, как специалисты говорят, эшелоны», — заявил президент России Владимир Путин.

Беспилотники радикальным образом изменили тактику современных боевых действий. Это тоже показала СВО. Соревнование щита и меча — дронов и средств их подавления — задает новые стандарты. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин о том, как ИИ уже меняет и этот сегмент.

Съемочная группа в это время в ЛНР у бойцов группировки «Запад» и движемся с расчетом одного из самых эффективных дронов-разведчиков Supercam. Он многоразовый, сборка простая, как у детского конструктора. Это перспективная разработка Ростеха, скрыться от взора которой враг шанса не имеет.

Сейчас пневматическая катапульта силой в 12 атмосфер пошлет нашу «птицу» в небеса, и дальше ее автономный полет продлится максимум до 50 километров, чтобы она могла выполнять любые разведывательные задачи.

Запуск Supercam — это одна из самых быстрых работ в мире, если не считать подготовку.

«Самое хорошее — это когда находишь технику. С техникой всегда радуешься. Стимул появляется, азарт, когда ты находишь. А особенно когда поражаешь», — заявил командир отделения группы разведки группировки «Запад» с позывным «Баламут».

Хорошо летает там, где у противника много систем РЭБ. Но даже если теряет связь с оператором, может самостоятельно закончить задание и вернуться на базу.

Бойцы сотрудничают с университетами и научными организациями, делая симбиоз науки и фронтовой практики потрясающе эффективным. Одна из их разработок, например, в некоторых случаях вообще не требует управления человеком на земле.

«Летает по определенной программе, алгоритму. Задаем ему полетное задание, без участия оператора может выполнять те фигуры, что мы задаем на земле. И возвращается в нужную точку. Это то, о чем мы говорили: искусственный интеллект очень важен», — отметил боец добровольческого корпуса ВС РФ с позывным «Хорват».

Этим вовсю занимаются гражданские ученые и IT-вундеркинды, работая над созданием цифрового разума, который пригодится нам после и в мирной жизни.

«Автоматизация заменила механический труд, усилия человека заменили машины, то теперь мы стремимся заменить интеллектуальный труд человека автоматизацией. До идеальной системы нам пока далеко. Компьютер повторяет только часть биологических процессов мозга, он не может охватить весь человеческий мозг», — заявил техник «Лаборатории интеллектуальных систем управления» Максим Петренко.

Мы лишь на пороге новой технологической революции, но уже создали беспилотные трамваи, трактора, сельхоз-роботов, которые двигаются и работают без помощи спутников, а лишь за счет своих электронных глаз, ориентируясь по местности.

«Его мозг основан как раз на нейронных сетях глубокого обучения, где как раз искусственный интеллект видит с помощью камер обстановку вокруг, анализирует, что перед ним. То есть он видит обработанные, необработанные участки. Деревья распознают, людей, другую технику», — заявил директор по маркетингу российской компании Cognitive Pilot компании-разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Айрат Зарипов.

Гражданские разработки, уже завтра будут повсеместно применены и в боевых действиях. И дроны на основе самообучающихся нейросетей скоро заменят штурмовиков.

БПЛА «Микроб» — как раз из таких новинок. Долетит до цели, несмотря на вражескую РЭБ, дымовые и световые помехи, и попадет в объект, даже если он маневрирует.

«Наш конек — это система прорыва с помощью антенн-усилителей и искусственный интеллект. У дрона функция слежения, точнее, даже донаведения за объектом связана с тем, что он должен, несмотря на ограничение по каналам связи, то есть прерывания управление внешним, он должен долететь до этой цели и вступить с ней в некоторый контакт физический», — заявил руководитель группы разработчиков БПЛА «Микроб».

Когда человек научит беспилотники достигать цели, несмотря на любые системы РЭБ, находить и распознавать своего и чужого бойца, уходить от атак и атаковать самостоятельно в самый оптимальный момент, тогда и сам человек встанет перед трудноразрешимой задачей. Ведь прогресс часто имеет две стороны медали. Но чтобы продолжать побеждать, нужно обуздать новую технологическую революцию. И, к счастью, Россия в этом имеет все шансы стать лидером.