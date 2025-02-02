Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Все варианты — кошмар для ВСУ, которые не успевают подготовить новые оборонительные сооружения.

Вечером 27 января хмурое балтийское небо вспыхнуло от залпов батареи у стен Петропавловки, при том, что даже на Новый год в Санкт-Петербурге не было праздничного салюта. Но тут — особый случай, из-за которого и Ростральные колонны горели.

27 января — День полного освобождения Ленинграда от блокады. Дневник Тани Савичевой, 125 граммов хлеба, Дорога Жизни… 900 дней и ночей. Страшные факты великой битвы, Великой Войны.

Из Вашингтона пришла информация, что Россия и Америка уже ведут переговоры о том, чтобы не допустить новой войны, и чтобы прекратить имеющиеся конфликты дипломатическими средствами.

Звуки канонады отчетливо слышны на границе Донецкой Народной республики (ДНР) с Днепропетровской областью. Фронт неумолимо движется на запад.

В южных районах контролируемого пока Киевом Поднепровья впервые объявлена эвакуация. Идет она плохо, многие местные жители, несмотря на опасность попасть под перекрестный огонь, остаются в своих домах ждать русскую армию.

После освобождения крупного узла обороны ВСУ Великой Новоселки и продвижения чуть севернее между Курахово и Покровском, российские передовые части практически освободили южный Донбасс и вышли на новые рубежи. И возникает логичный вопрос: куда дальше — освобождать оставшуюся часть Донбасса или отрезать противника от Днепра? В принципе, и в Харьковской области уже есть неплохой плацдарм.

Версии и хронология продвижения — у корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

До границ Днепропетровской области нашим войскам в некоторых местах остается меньше трех километров. Движение идет по всему участку фронта.

Группировка «Центр» продолжает окружение Покровска, двигается одновременно на север и на запад. «Юг» атакует в Андреевке. Здесь, благодаря действиям группировки войск «Восток» ниже, у ВСУ образуется так называемый Константинопольский котел.

Линию фронта уверенно продолжают двигать все дальше и дальше от наших мирных территорий. Авиация уже работает по позициям врага в Днепропетровской области.

Власти Украины уже призывают покидать прифронтовые зоны, а тех, кто решит остаться, — быть готовыми выдвинуться в любой момент.

Продвижение наших штурмовых групп врагу остановить не удается. В каждом подразделении есть своя система подготовки, которая учитывает все детали современных боевых действий.

«Самое главное, чтобы подойти к противнику тихо, так, чтобы он не понял, с какой стороны по нему лупят. Бывают такие случаи, что у них по два, по три выхода», — сказал военнослужащий группировки войск «Юг» с позывным «Дьяк».

Результат штурма иногда зависит от решений, которые принимаются за секунды.

Одно из главных событий недели — взятие Великой Новоселки бойцами группировки войск «Восток» — это показало, что наши подразделения умеют применять совершенно разную тактику. В этом случае одновременно ударили с нескольких сторон, разделили поселок на две части, уничтожили врага в одной — после зачистили территорию полностью.

«Перед заходом на любой объект мы обговариваем каждое действие, каждый поступок, каждый шаг. Бывают случаи внезапные, когда приходится думать быстро-резко, резко шагать, так скажем, «на мужика», — сказал боец 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Гурбан».

На каких-то позициях противник бежал сразу, где-то бился до последнего. Но из-за натиска наших бойцов, у врага началась паника.

«Это было именно на моем направлении, на моем штурме, они думали, что натиск будет не такой. А тут, когда поняли, никто не тормозит, не отступает, прямо бежали, не через коридор, просто убегали, через воду, через реку», — говорит командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным «Хаюр».

А обороняло Новоселку не сборище набранных мобилизованных, а элитная 110-я бригада ВСУ, которая в прошлом году так же бежала из Авдеевки. Недостатка в оружии или боекомплекте у врага не было. Применяли разные средства.

НАТОвского вооружения у ВСУ, которые обороняли Новоселку, было в избытке. Тут, например, три вида гранатометов, каждый могли использовать в совершенно разных условиях, но, в итоге, все бросили и сбежали.

А теперь на этом отрезке фронта начинается самое интересное: группировки «Восток» и «Юг» нашей армии в скором времени могут сомкнуть ряды, выйти на оперативный простор и дальше уже выбирать: выдвинуться к Запорожью или пойти на Днепропетровск. Либо сосредоточиться на полной зачистке территории ДНР.

Все варианты — кошмар для ВСУ, которые пока даже не успевают подготовить новые оборонительные сооружения.