ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Точное количество пострадавших неизвестно.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Представители ведомства отметили, что произведенная атака — провокация, осуществленная с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.
Российские силы ПВО зафиксировали, что запуск ракет ВСУ был произведен из Сумской области, добавили в оборонном ведомстве.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что точное количество пострадавших пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как наши бойцы освобождали Николево-Дарьино в Курской области.