Шоу-бизнес 1 490
Сам себе подарок: звезды на красной дорожке премьеры фильмы Льва Лещенко «О первой любви»
Народный артист РСФСР готовил этот праздник пять лет. Он не только снял музыкальную кинокартину, но и дебютировал в качестве продюсера.
Только Лев Лещенко может собрать в одном месте самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Народный артист РСФСР не только отпраздновал свой день рождения, но и представил друзьям свой дебют.
В 83 года Лещенко попробовал свои силы в качестве продюсера и вместе с подвижниками снял музыкальный фильм «О первой любви».
Почему Алсу считает Лещенко близким человеком, в каких отношениях Николай Басков с Лолитой, почему Александр Буйнов считает себя азартным человеком и кто помогал финансово Льву Лещенко в съемках фильма — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Давние друзья Лев Лещенко и Николай Басков в объективе камер. Автор хита «Большая любовь» был в приподнятом настроении и охотно отвечал на все вопросы журналистов. Даже рассказал, что на самом деле с Лолитой поддерживает только дружеские отношения, никакой романтики.
1/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Эстафету «Фото с именинником» продолжает Александр Буйнов. Артист рассказал, что Лев Лещенко для него имеет большое значение. Их связывает много воспоминаний. Певец признался, что в молодости был падок на азартные игры, но несмотря на это — Лещенко во всем и всегда его поддерживал.
2/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Анжелика Агурбаш приехала с большим букетом белых роз и в прекрасном настроении. От интервью отказалась — зато от Лещенко не отходила.
3/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Игорь Крутой был крайне рад поздравить старого друга с праздником — Льва Лещенко. Пришел под конец красной дорожки, однако успел пообщаться со всеми: никого не обделил вниманием, особенно — дам.
4/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Однако, Крутой с Анжеликой Агурбаш вел себя несколько отстраненно. Причину мы так и не поняли, да и надо ли?
5/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Премьеру также посетили Гарик Мартиросян со своей супругой Жанной Левиной. Лещенко познакомил звездных гостей с Ирой Эйфорией — автором стихов, которые были написаны к фильму «О первой любви».
6/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Друзья детства Владимир Винокур и Лев Лещенко на вечере были в хорошем настроении. Однако, супруга Винокура — Тамара Первакова, была немного грустна, ведь все внимание мужа было направлено не на нее.
7/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Эрнест Мацкявичюс с супругой Алиной Ахметовой хоть и уехали почти сразу, но успели сфотографироваться с именинником, поболтать почти со всеми гостями и даже сделать несколько селфи.
8/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов