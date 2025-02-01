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Гевондян Каринэ

Шоу-бизнес 1 490

Сам себе подарок: звезды на красной дорожке премьеры фильмы Льва Лещенко «О первой любви»

Народный артист РСФСР готовил этот праздник пять лет. Он не только снял музыкальную кинокартину, но и дебютировал в качестве продюсера.

Только Лев Лещенко может собрать в одном месте самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Народный артист РСФСР не только отпраздновал свой день рождения, но и представил друзьям свой дебют.

В 83 года Лещенко попробовал свои силы в качестве продюсера и вместе с подвижниками снял музыкальный фильм «О первой любви».

Почему Алсу считает Лещенко близким человеком, в каких отношениях Николай Басков с Лолитой, почему Александр Буйнов считает себя азартным человеком и кто помогал финансово Льву Лещенко в съемках фильма — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Давние друзья Лев Лещенко и Николай Басков в объективе камер. Автор хита «Большая любовь» был в приподнятом настроении и охотно отвечал на все вопросы журналистов. Даже рассказал, что на самом деле с Лолитой поддерживает только дружеские отношения, никакой романтики.

1/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эстафету «Фото с именинником» продолжает Александр Буйнов. Артист рассказал, что Лев Лещенко для него имеет большое значение. Их связывает много воспоминаний. Певец признался, что в молодости был падок на азартные игры, но несмотря на это — Лещенко во всем и всегда его поддерживал.

2/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Анжелика Агурбаш приехала с большим букетом белых роз и в прекрасном настроении. От интервью отказалась — зато от Лещенко не отходила.

3/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Игорь Крутой был крайне рад поздравить старого друга с праздником — Льва Лещенко. Пришел под конец красной дорожки, однако успел пообщаться со всеми: никого не обделил вниманием, особенно — дам.

4/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако, Крутой с Анжеликой Агурбаш вел себя несколько отстраненно. Причину мы так и не поняли, да и надо ли?

5/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Премьеру также посетили Гарик Мартиросян со своей супругой Жанной Левиной. Лещенко познакомил звездных гостей с Ирой Эйфорией — автором стихов, которые были написаны к фильму «О первой любви».

6/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Друзья детства Владимир Винокур и Лев Лещенко на вечере были в хорошем настроении. Однако, супруга Винокура — Тамара Первакова, была немного грустна, ведь все внимание мужа было направлено не на нее.

7/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Эрнест Мацкявичюс с супругой Алиной Ахметовой хоть и уехали почти сразу, но успели сфотографироваться с именинником, поболтать почти со всеми гостями и даже сделать несколько селфи.

8/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов