Семь человек погибли и 19 пострадали в авиакатастрофе в Филадельфии

Власти сообщили о семи погибших и 19 пострадавших в авиакатастрофе в Филадельфии

Фото: Reuters/Rachel Wisniewski

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия в США произошла в ночь на 1 февраля.

В результате падения самолета санавиации в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) погибли семь человек. Об этом сообщила мэр города Шерелл Паркер, уточнив, что помимо шестерых находившихся на борту, погиб один местный житель.

«Мы можем официально сообщить о шести погибших на борту. По меньшей мере еще один человек также погиб во время самого инцидента. Минимум 19 пострадавших доставлено в несколько районных больниц», — написала она на своей странице в X.

Трагедия произошла в ночь на 1 февраля на северо-востоке Филадельфии в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. Известно, что лайнер Learjet 55 летел в аэропорт в Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

По данным Fox News, на борту самолета находились два пилота, маленькая девочка-пациент, ее мама и два медика. Известно, что семья приехала из Мексики в США на лечение и уже собиралась возвращаться домой.

Согласно записям с уличных видеокамер и слов очевидцев, после падения можно было увидеть огромный огненный шар, после чего был мощный хлопок, а потом еще один взрыв.

На видео, которые выкладывали пользователи соцсети X, можно заметить, что самолет врезался в землю почти под прямым углом.

В СМИ говорят, что в самолете находились кислородные баллоны, и именно это послужило причиной такого сильного взрыва. Помимо этого, при крушении лайнер мог задеть газопровод.

Пока достоверно неясно, что стало причиной падения самолета. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры авиакатастрофы, которая произошла в ночь на 1 февраля в штате Филадельфия в США.