Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Для артиста этот день стал особенно важным — ведь он представил фильм «О первой любви», в котором выступил в качестве продюсера.

Сегодня, 1 февраля, народный артист РСФСР Лев Лещенко празднует день рождения. Легендарному советскому и российскому эстрадному певцу исполнилось 83 года. В этот день мэтр собрал вместе друзей и близких, в том числе и из шоу-бизнеса. Поводом послужил не только личный праздник — Лещенко представил гостям свой фильм «О первой любви», в котором выступил в качестве продюсера.

Поздравить коллегу пришли Игорь Крутой, Николай Басков, Александр Буйнов, Алсу и другие знаменитости. Мероприятие не смог пропустить и корреспондент 5-tv.ru.

Так, шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян отметил, что Лев Валерианович пользуется большим уважением у звезд отечественной эстрады. И дело не только в его великих песнях, но и в светлой душе.

«Очень отрадно, что он соответствует своим великим песням и своему образу в реальной жизни. Это очень добрый, отзывчивый, приятный, остроумный, талантливый человек! Я хочу пожелать Льву Валериановичу, чтобы та новая грань его таланта, которая называется уже художественные фильмы, а мы сегодня на премьере, чтобы она была такой же успешной, как и прочие проявления его таланта», — сказал Мартиросян.

К поздравлениям присоединился и народный артист РФ Николай Басков. Золотой голос нашей страны отметил, что Лещенко — не только его близкий друг, но и хороший наставник, у которого он много чего научился.

«Это эпохальный человек, который помнит советское время, перелом новой России… Он до сих пор остается актуальным и любимым артистом, уважаемым артистом», — сказал артист.

Певица Алсу, в свою очередь, заявила, что 1 февраля — значимая дата не только для Лещенко, это большой праздник и для других.

«Хочу поздравить дорого нашего Льва Валериановича с днем рождения! Каждый год 1 февраля для нас большой праздник уже на протяжении многих-многих лет. Конечно же, я ему желаю крепкого здоровья. Больше нам ничего не нужно… Чтобы он был здоров, чтобы нас всегда радовал своим хорошим настроением, невероятным голосом, талантом», — сказала Алсу.

Сам Лещенко признался, что он всю ночь плохо спал и волновался, а с утра его и вовсе одолела тревога, ведь это его первый опыт в создании фильма.

«Относительно, конечно, это фильм… Новелла музыкальная, которую мы задумали давно, но нам кое-что помешало, и, слава богу, мы сейчас это реализовали», — сказал Лещенко.

Фильм «О первой любви» артист называет подарком для самого себя, поскольку готовился к этому проекту несколько лет.

«В этом году я подумал: „Почему бы не сделать вот такой фильм?“ В день своего рождения я делаю себе подарок, потому что я готовился к этому в течение пяти лет», — сказал он.

Музыкальный фильм снят по повести Ивана Тургенева «Первая любовь», однако события фильма разворачиваются в наши дни. Как рассказал Лещенко, одной из ключевых целей было передать в картине атмосферу чистоты, благородства, добра и нравственности.

И всю эту атмосферу зритель сможет прочувствовать через музыкальные образы, поскольку фильм выполнен в стиле клипа и включает в себя 15 музыкальных номеров.

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