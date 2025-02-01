Исполнительница хита «Сигма бой» мечтает записать песню с Билли Айлиш

Фото, видео: 5-tv.ru

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Светлана Чертищева, известная как Betsy, готовится заключить контракт с одним из крупнейших международных музыкальных лейблов.

Прославившаяся хитом «Сигма бой» певица Betsy (Светлана Чертищева) призналась, что мечтает записать песню с американской певицей Билли Айлиш или с группой Imagine Dragons.

«Из зарубежных артистов — Bbno$, Imagine Dragons, например, или Билли Айлиш», — ответила она «Известиям» на вопрос о том, с кем хотела бы сотрудничать.

Betsy пояснила, что музыка названных ею артистов популярна во всем мире. У самой юной певицы, по ее словам, скоро выйдет новая песня под названием Queen of drama. Кроме того, у нее готовится фит с «большим артистом», которого она пока не может назвать.

Отец Светланы, композитор и продюсер Михаил Чертищев, заявил, что сейчас они выбирают лейбл, с которым заключат контракт. Среди вариантов — Universal, Warner и Sony. Кроме того, известный французский диджей Давид Гетта предложил им создать ремикс на «Сигма бой».

По словам Чертищева, они готовы рассмотреть сотрудничество и с российским исполнителем, но только с тем, который добился успеха за границей.

Также отец и продюсер Betsy прокомментировал недавно прозвучавший в Европарламенте призыв запретить «Сигма бой» из-за того, что она якобы продвигает «российские патриархальные взгляды».

Чертищев сказал, что не понимает, о чем идет речь, так как они сами при создании песни «не затрагивали патриархальные смыслы».

Полное интервью с Betsy и ее отцом выйдет в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в ночь на воскресенье, 2 февраля, в 00:00 мск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европарламенте потребовали запретить хит «Сигма бой» российских блогеров Betsy и Марии Янковской. Автор инициативы депутат от Германии Нэла Риль заявила, что песня якобы «отражает патриархальные и пророссийские взгляды», а также «искажает и фальсифицирует» украинские культурные ценности.