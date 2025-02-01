«Не могу поверить, что ему 83»: Басков поздравил Лещенко с днем рождения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Певец раскрыл, чему продолжает неустанно учиться у своего старшего коллеги.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который 1 февраля отмечает 83-летие, — это человек-эпоха, ставший свидетелем и участником важнейших событий в истории Советского Союза и России и до сих пор остающийся актуальным и любимым в народе исполнителем. Так о нем высказался народный артист России Николай Басков в комментарии 5-tv.ru.

«Он (Лещенко — Прим. ред.) до сих пор остается актуальным, любимым, уважаемым артистом, человеком, который в этой жизни многое сделал. Он и пел, и вел программы популярные, сейчас делает модные треки с молодыми исполнителями. Не могу даже поверить, что ему 83 года. Дай Бог ему долгих лет и здоровья», — заявил Басков на дне рождения Льва Лещенко и премьере его фильма «О первой любви».

Певец отметил, что состояться и пройти творческий путь длиной в пять, десять или 15 лет — это уже победа для артиста, а в случае Лещенко, который уже 60 лет на сцене, — это Богом данная возможность творить и быть все время известным, любимым и уважаемым зрителями.

«Я учусь у него радоваться каждому дню, людям, которые его окружают. Самое главное, у него очень много не только поклонников, а верных, преданных друзей. Ну и конечно же, он — „мастодонт“, которого ценят и уважают в нашей стране — и правительство, и люди, которые просто выросли на его песнях», — заключил Басков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что помогает Льву Лещенко не стареть душой.