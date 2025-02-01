МИД Узбекистана заявил о попытке поссорить Москву и Ташкент
МИД: роликом с оскорблениями узбеков пытались поссорить Москву и Ташкент
Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС
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Опубликованный в сети ролик с оскорблениями узбеков сфабриковали спецслужбы Украины и Литвы.
Провокационный ролик на YouTube с оскорблениями в адрес узбеков был сфабрикован специально, чтобы поссорить Москву и Ташкент. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов.
«В результате расследования стало ясно, что данный материал является провокационным и сфабрикован деструктивными силами, пытающимися посеять раздор в отношениях между нашими народами», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Бурханова, МИД Узбекистана сразу после появления ролика в сети связался с коллегами из России. Они выразили глубокое сожаление в связи с публикацией подобных оскорбительных заявлений независимо от того, кто их сделал.
До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о попытках украинских и литовских спецслужб подорвать партнерские отношения РФ со странами СНГ.
Ведомство установило, что оскорбляющий в видеоролике представителей узбекской нации человек — гражданин Украины Николай Кочмарик, а YouTube-канал, где были выложены провокационные кадры, принадлежит спецслужбам Литвы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Узбекистан подписали план сотрудничества Минобороны стран на 2025 год и программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы.