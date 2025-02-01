Новые выбросы мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Запорожской области

Фото: URA.RU/TASS/ТАСС

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Нефтепродуктами снова оказался загрязнен участок Бердянской косы.

Новые выбросы нефтепродуктов обнаружили на берегу Азовского моря на Бердянской косе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«По результатам обследования было выявлено загрязнение, аналогичное первому случаю на Бердянской косе, протяженностью 15 километров. Наиболее интенсивное загрязнение (около пяти километров пляжа) наблюдалось в начале косы», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, берег был полностью очищен от загрязнений силами регионального МЧС России, волонтеров и сотрудников администрации города. Собрано 572 мешка песчано-мазутной смеси общим весом около 18 тонн.

В этот же день пресс-служба МЧС России сообщила, что в акватории Черного моря было собрано более 178 тысяч тонн нефтепродуктов, разлившихся в результате крушения танкеров в Керченском проливе.

По информации ведомства, ежедневно специалисты исследуют более 970 километров береговой линии на предмет загрязнения нефтепродуктами. В Краснодарском крае за сутки было вывезено более 270 тонн грунта, загрязненного мазутом.

В Крыму обследование береговой линии проводится с помощью беспилотных летательных аппаратов и морских судов. Специалистам удалось очистить более 208 километров береговой линии. В ликвидации последствий загрязнения участвуют около 5000 человек и 600 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о начале работ по утилизации танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе.