«Мы все дружим»: как японка стала балериной в России и полюбила Самару

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Незнание языка не помешало девушке осуществить мечту — стать балериной. Кроме того, она получила даже больше, чем хотела.

Когда 17-летняя японка по имени Марина Накадзима отправлялась в Россию, то не знала ни языка, ни традиций, ни истории страны. Ее не волновали никакие трудности на пути, ведь у девушки была одна большая мечта — она хотела стать балериной в нашей стране.

Спустя годы упорной работы заветное желание девушки исполнилось. Теперь она ведущая солистка Самарского театра оперы и балета. Марина также смогла выучить русский, обрела здесь друзей и любовь всей своей жизни.

Как японка смогла покорить российский балет и как устроена ее жизнь в России — читайте в материале 5-tv.ru.

Борщ, пирожки, Путин и снег

Марина Накадзима родилась в японском городе Иокогама. Балет привлекал Марину еще с раннего детства, и во многом произошло так благодаря ее маме Тидзуру Накадзима. В молодости она мечтала стать балериной и решила привить любовь к этому виду искусства и своей дочке.

Что касается ее имени, то в интервью 63.ru Накадзима поведала: оказывается, Марина — довольно распространенное имя в Японии.

«Мама хотела, чтобы я была балериной, и выбрала имя, которое будет понятно в любой стране», — сказала она.

Уже в три года девочку отдали в балетную студию, и Марина сразу прониклась им. Известно, что несколько лет она жила еще и в Нидерландах с семьей из-за работы отца: он был дилером Nissan. После возвращения на Родину Марина продолжила свои занятия.

В 17 лет она приняла для себя сложное решение: покинуть родительский дом и уехать в Россию для дальнейшего обучения.

Дело в том, что работать балериной в Японии было сложно, так как там есть только один государственный театр, и находится он в Токио. Другие же театры частные, и зарплаты там настолько такие маленькие, что сотрудникам надо еще подрабатывать в других местах. Например, официантами в кафе.

Преподаватель Марины в Японии посоветовал ее поступить в Московское хореографическое училище и даже отправил туда видео с ее выступлениями, после чего ее приняли. На тот момент балерина не знала практически ничего о нашей стране, не говоря уже о языке.

«По-русски знала тогда только: борщ, пирожки, Путин и снег. В академии много иностранцев, в том числе и японцев. Они помогали, конечно же. И для нас были каждый день уроки по русскому языку. На второй год начала потихоньку разговаривать. А на третий уже защищала диплом», — рассказала балерина.

Марина Накадзима вместе с супругом. ВКонтакте/Сергей Гаген/gagen_ballet_dance

Жизнь в России

Как призналась сама Марина, изучать русский язык ей было несложно, так как для нее он очень логичный и красивый.

Более того, сейчас Марине уже 33 года, а в России она живет уже больше 15 лет. Даже в родной Японии она прожила всего 12 лет своей жизни.

«Здесь все говорят, что я обрусевшая уже», — добавляет она.

Таким образом, с 2009 по 2012 год Марина училась в Московском хореографическом училище, где ее преподавателем стал Морихиро Ивата. После окончания учебы она решила не оставаться в столице, а перебраться в Самару, где стала заниматься в труппе Самарского академического театра оперы и балета.

Такое решение она приняла из-за того, что в российской столице оказалось сложнее устроиться на работу иностранцу. Трудности эти были, в основном, из-за документов. Знакомые стали советовать ей театр в Самаре из-за того, что он очень красивый, говорит Марина.

Сначала она приехала в город на просмотр, и ее сразу же взяли. Начинала она с кордебалета, а теперь она — ведущая солистка там. К слову, жилье в Самаре ей оплачивал сам театр, а жила она вместе с двумя девушками-коллегами.

Что касается зарплат в российском балете, то Марина заверяет — жить можно, и даже неплохо.

«Кстати, в России проще. В Японии очень много налогов. От этого люди страдают немножко. Поэтому для меня жить в России, а отдыхать в Японии — это идеально», — говорит девушка.

За свои труды Марина уже успела получить премию «Самарская театральная муза» в номинации «Лучшая работа второго плана в музыкальном театре» (за па-де-труа в первом действии балета «Лебединое озеро» — Прим. ред.), а также получила «Приз за лучшую работу солистки балета».

Сам город Самара произвел на Марину смешанные впечатления: несмотря на красивый местный театр, все остальное было словно «убитым», особенно дороги. Однако после Чемпионата мира по футболу в 2018-м многое поменялось в лучшую сторону.

Когда журналисты спросили Марину про конкуренцию среди балерин, то девушка сказала, что ей очень повезло. Для нее театр — вторая семья.

«Это все мифы. Не знаю, может быть, раньше что-то было. Но у нас, по крайней мере, ни разу не было такого. Мы все дружим. Театр как вторая семья», — сказала японка.

Марина Накадзима вместе с супругом. ВКонтакте/Сергей Гаген/gagen_ballet_dance

Обрела счастье с русским мужем

К слову, театр действительно стал для Марины семьей, так как именно там она познакомилась со своим супругом. Избранником оказался ее коллега Сергей Гаген, он тоже ведущий солист.

Они оба сверстники и закончили учебные заведения в 2012 году, только она в Москве, а он — в Перми. Когда она поехала в Самару, Сергей в это же время отправился в столицу и стал работать в труппе Московского областного государственного театра «Русский балет».

В 2013 году он принял решение поехать в Самарский театр оперы и балета, тогда будущие влюбленные и познакомились.

Общение шло очень легко с самого начала, призналась Марина. Они и сами не заметили, как подружились и стали много времени проводить вместе. Потом они стали вместе ходить в кафе, кино, рестораны, а потом стали жить вместе. В 2018 году осенью пара зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе.

Как вспоминает балерина, когда они решили расписаться, им было совсем не до романтики, ведь надо было подготовить кучу документов.

«Мы просто решили: попробуем расписаться, получится — так получится, нет — так нет. Вот получилось», — говорит девушка.

С тех пор возлюбленные живут счастливо и продолжают работать вместе в театре. Два года назад на свет появился их общий сын Юра.

Интересно, что в Японии имеется имя Юри, и оно тоже довольно популярно там. Поэтому можно сказать, что у ребенка очень даже интернациональное имя получилось. По крайней мере, в России и в Японии его примут как родного.

Родители признались, что были бы не против, чтобы Юра пошел по их стопам, но пока что об этом говорить рано.

«Будет ли он в балете — не знаю. Но стопочки, я бы сказала, есть наши, да», — сказала она.

Конечно, сейчас муж и жена разных национальностей — это давно уже не редкость, но почти каждая пара сталкивается с определенными сложностями в воспитании общих детей, начиная от того, на каком языке он будет преимущественно общаться, заканчивая его религиозной принадлежностью.

Марина рассказала, что не придерживается каких-то особых методов в воспитании ребенка. При этом малыш знает два языка — русский и японский.

Папа разговаривает с Юрой только на русском, а мама — только на японском. Растить ребенка пара планирует также в России, а в Японию будут ездить раз в год. К тому же у нас в стране лучше условия по декретному отпуску.

Например, в Японии уходят в отпуск на 100 дней и получают в это время две трети от своей зарплаты. Получается, что мамы там выходят на работу еще когда их малышам нет и года.

Однако Марина пояснила, что в Японии есть много яслей, куда можно отдать ребенка, пока родители идут на работу. Причем можно это сделать уже сразу после его рождения.

Сама Марина считает себя обрусевшей, так как за 15 лет жизни здесь она сильно изменилась и уже не похожа на обычных японцев. Например, в ее родном городе люди более закрыты и боятся что-то лишний раз рассказать. В России же она общается со всеми открыто.

«Чувствуется, что я здесь уже стала другой», — сказала балерина.

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