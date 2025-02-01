Суд арестовал бывшего зампредседателя правления «Роснано»

Фото: Петров Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Борис Подольский обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего зампредседателя правления — исполнительного директора «Роснано» Бориса Подольского. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Подольский обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также отмечается, что бывшему члену правления «Роснано» было отказано в удовлетворении прошения об избрании более мягкой меры пресечения — в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

До этого суд арестовал директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона «Роснано» Марину Касенкову.

О возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников «Роснано» стало известно 31 января. По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, помимо Подольского и Касенковой, был задержан директор по финансам компании Артур Галстян.

Предположительно, в 2017 году задержанные предоставили недостоверные данные о якобы удовлетворительном финансовом положении «Роснано». Благодаря этому компания избежала отзыва госгарантий и привлекла дополнительное финансирование. В 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал главу Федерации фигурного катания столицы Антона Абдурахманова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.