Умер знаменитый дрессировщик и акробат Виталий Воробьев

Фото: Галкин Николай/ТАСС

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Трагическую новость сообщили в Большом Московском цирке.

Виталий Воробьев, народный артист России, известный своими выступлениями в жанре акробатики и дрессировки медведей, ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Большой Московский цирк в своем Telegram-канале.

Новость о кончине артиста была опубликована 1 февраля. В цирке подчеркнули, что он был не только талантливым профессионалом, но и добрым, внимательным и отзывчивым человеком.

Коллектив Большого Московского цирка выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегамартиста.

Информация о месте и времени прощания с дрессировщиком пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким будет цирк на проспекте Вернадского в Москве.