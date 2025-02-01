Более семи тысяч зрителей посмотрели «Соборную площадь» в кинопарке «Москино»

Фото: mos.ru

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Увидеть представление можно вплоть до 23 февраля включительно.

В кинопарке «Москино» прошло уже 34 показа иммерсивной постановки о событиях Смутного времени «Соборная площадь». Каждое представление проходило с большим аншлагом: с момента первого показала постановку посетили уже семь тысяч зрителей. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Это шоу было создано специально для показа в уличных декорациях кинопарка. Здесь удивительным образом сочетается классическая драматургия и исторические костюмы вместе с электронной музыкой и цифровыми приемами.

Помимо технической составляющей, сам сюжет не потерял своей актуальности. Так, события постановки разворачиваются в то время, когда род Рюриковичей оборвался, а Романовы еще не взошли на трон.

Тогда наша страна очень нуждалась в союзниках, но была окружена одними врагами. Лишь вера в собственные силы могла помочь одержать победу.

Увидеть представление можно вплоть до 23 февраля включительно.

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