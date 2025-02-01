Фото, видео: Reuters/Aleksandra Szmigiel; tuckercarlson.com; 5-tv.ru

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Глава киевского режима ограничивает в правах на русский язык своих граждан и уже узурпировал власть. Это ли не верные признаки того, что на Украине что-то пошло не так?

Президент* Украины Владимир Зеленский является самым настоящим диктатором. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой из Великобритании Пирсом Морганом.

«Первая черта диктатора — он не избран. Зеленский не избран. Он также убил своих политических оппонентов. Мне все это кажется чертами диктатуры», — сказал журналист.

Карлсон напомнил, что Зеленский уже давно притесняет права русскоязычных граждан на Украине и запретил каноническую украинскую православную церковь (УПЦ). Более того, он причастен к убийству своих политических оппонентов.

Американский журналист отметил, что правительство США и Великобритании своими действиями оказывают поддержку диктатуре, и это наносит большой ущерб национальным интересам Штатов, в том числе американской валюте.

Кроме того, Такер Карлсон заявил, что глава киевского режима продал Украину ради собственного обогащения в угоду Западу. Украинцы начали это понимать, поэтому его популярность стремительно упала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илона Маска называют серым кардиналом Дональда Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.