Автобус с туристами слетел в овраг на Пхукете, россияне не пострадали

Фото: www.globallookpress.com/chiang rai pr office

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В салоне находились двое граждан РФ.

Автобус с пассажирами слетел со склона в Таиланде на Пхукете, в салоне находились двое россиян, в результате ДТП пострадали девять человек. Об этом 5-tv.ru сообщили в Генконсульстве РФ.

«Среди девяти человек, находившихся в автобусе, двое россиян. Россияне не пострадали, в генеральное консульство не обращались», — говорится в сообщении.

В Генконсульстве РФ отметили, что граждане России не получили травм, помощь врачей им не потребовалась.

ДТП произошло на перевале Карон — Патонг днем 1 февраля. Автобус съехал с 15-метрового склона в овраг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДТП в Волгоградской области пострадали 11 человек.