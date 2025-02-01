Борьба с незаконными мигрантами и индексация выплат: какие законы вступят в силу c 1 февраля

Володин: с 1 февраля вступит в силу закон о режиме высылки незаконных мигрантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О переменах в жизни россиян рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

С 1 февраля в России вступит в силу закон о режиме высылки незаконных мигрантов из РФ. Об этом сообщил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. <…> Эта мера направлена на повышение безопасности», — написал он.

В этот же день вступает в силу изменение в миграционной политике страны: за нарушение правил въезда и выезда будет введена административная ответственность.

Кроме того, с 1 февраля вступит в силу индексация страховых пенсий, социальных выплат и материнского капитала, которая доведена до 9,5%. В частности, максимальный размер материнского капитала увеличен до 912 тысяч рублей.

С 5 февраля вступят в силу еще три новых закона: о наставничестве для детей из неблагополучных семей, о развитии креативных индустрий и о передаче конфискованного имущества в собственность субъектов РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Минтруде разработали проект федерального закона, согласно которому в 2025 году будет введена ежемесячная выплата женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».