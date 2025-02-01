Аэропорт Ульяновска возобновил работу

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Временные ограничения на прием и вылет авиарейсов ввели рано утром.

В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 08:30 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко напомнил, что ограничения действовали в целях безопасности. Авиадиспетчеры, экипажи самолетов и службы аэропорта приняли соответствующие меры. Кореняко подчеркнул, что безопасность — это главный приоритет всех служб.

Временные ограничения на прием и вылет авиарейсов ввели рано утром 1 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорты Нижнекамска (Бегишево) и Казани возобновили работу. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. В период их действия на запасных аэродромах сели три воздушных судна. Они должны были приземлиться в Казани.