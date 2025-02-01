Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем интронизации
Фото, видео: © РИА Новости/POOL; 5-tv.ru
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Глава РПЦ отметил роль президента в развитии религиозной жизни страны.
Президент России Владимир Путин в субботу, 1 февраля, поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации.
«Благодарю за все, что вы делаете не только для православных людей России, а для России в целом», — заявил Владимир Путин.
Патриарх принял поздравления и отметил важную роль главы государства в развитии религиозной жизни страны, а также поблагодарил президента за поддержку социальных и образовательных проектов церкви.
«Православная церковь стоит на позициях духовной защиты нашего дорогого Отечества», — заключил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает день интронизации, возведения на патриарший престол, 1 февраля. Он возглавляет Русскую православную церковь с 2009 года.
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