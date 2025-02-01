Национальная Медиа Группа отмечает 17-летие

Фото, видео: Пресс-служба ЗАО «НМГ»; 5-tv.ru

Один из главных секретов долголетия холдинга — быть всегда в тренде.

У Национальной медиа группы сегодня день рождения, ей исполнилось 17 лет. За это время каналы и компании холдинга сумели завоевать аудиторию в абсолютно разных сферах: на телевидении, в кинозалах и интернете.

При этом основная ставка на собственное производство контента — программ, фильмов и сериалов, о которых после просмотра все говорят. Только за прошлый год в НМГ создали столько, что хватило бы для беспрерывного вещания на несколько месяцев.

Один из главных секретов долголетия холдинга — быть всегда в тренде. НМГ, к примеру, сейчас лидер цифровой среды, а производство проектов для онлайн-платформ выросло в пять раз. А еще, по словам генерального директора медиахолдинга, важно четко понимать, что вызовет отклик.

«Успех зависит в первую очередь от того, насколько ты понимаешь, что интересно и что востребовано зрителем, и от того, насколько ты можешь доносить это, и создавать контент вокруг этого так, чтобы это было интересно и полезно для зрителя. Мы самый крупный телевизионный холдинг в стране по доле эфирного вещания. Четверть населения России смотрят наши каналы. НМГ производит почти пять тысяч часов собственного контента, и мы только увеличиваем это производство», — рассказала генеральный директор холдинга НМГ Светлана Баланова.

Собственный день рождения Национальная Медиа Группа отметит целым каскадом нашумевших премьер. И в каждой — свой вызов. Буквально только что на экраны вышел приключенческий «Василий», связавший два континента, как через несколько недель впервые зрителям покажут российско-китайский детективный проект «Красный шелк».

А еще в компаниях холдинга не боятся экспериментов. Так, в планах абсолютно новый формат молодежного сериала, сюжет которого зависит от событий реального времени, а длина серий — от правил онлайн.