«Все, что угодно»: с кем из иностранных звезд мечтает сыграть Александра Урсуляк

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актриса рассказала о своих предпочтениях.

Актриса Александра Урсуляк считает, что она уже не в том возрасте, чтобы мечтать сыграть с каким-либо иностранным актером вместе. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой орел».

«Я уже достаточно взрослая, чтобы мечтать о каких-то таких вещах. Вдруг бывает все, что угодно. Я ничего не отметаю, но я уже давно ни о чем таком не мечтаю», — призналась Урсуляк.

Очевидно, актрису не поразил и никто из турецких артистов, которые в последнее время захватывают сердца многих российских женщин. Турецкие мелодрамы лидируют по количеству просмотров. Кто-то из зрителей проводит параллель со своей жизнью, а кто-то не может оторвать взгляда от иностранных мужчин.

К слову, «Золотого орла» за лучшую женскую роль получила Александра Урсуляк, сыгравшая в фильме «Смотри на меня!». События кинокартины разворачиваются в 1948 году. Урсуляк перевоплотилась в многодетную маму и бывшую оперную певицу Нину Левицкую. Ее муж пропал почти год назад, но по слухам должен находиться где-то в Москве. Вместе с детьми героине предстоит совершить путешествие из Свердловска в столицу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александра Урсуляк рассказала, что ей было легко исполнить роль жестокой помещицы Дарьи Салтыковой на съемках проекта «Екатерина. Взлет».