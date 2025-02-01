«Еще больше невинных душ»: Трамп отреагировал на авиакатастрофу в Филадельфии

Трамп выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Филадельфии

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

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Президент США выразил свои соболезнования в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал произошедшую в Филадельфии авиакатастрофу. Американский лидер выразил соболезнования в связи с инцидентом в соцсетях.

«Очень грустно видеть падение самолета в Филадельфии, штат Пенсильвания. Еще больше невинных душ погибло», — написал Трамп в Truth Social.

В результате авиакатастрофы в американском городе Филадельфия, в ходе которой частный легкомоторный самолет упал неподалеку от жилого квартала, загорелись жилые дома. Кроме того, был поврежден газопровод и местный торговый центр — Roosevelt Mall. Из горящих зданий эвакуируют людей. Местные СМИ сообщают о «множественных жертвах» среди жителей города.

Известно, что потерпевший крушение в Филадельфии лайнер был небольшим частным самолетом, речь идет про Lear 55. На борту находилось шесть человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллега жертвы авиакатастрофы в Вашингтоне фигуристки Волянской рассказала о ее жизни. Она стала одной из 14 спортсменов, погибших в результате инцидента произошедшего 30 января.