Иран не видит причин начинать переговоры с новой администрацией США

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Тегеран ждет от Вашингтона разморозки своих активов.

Иран не видит поводов для начала прямых переговоров с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявил руководитель МИД страны Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

«Чтобы это произошло, нужны причины. Сейчас я не вижу оснований. Нужно посмотреть, какую политику они будут проводить, появится ли основание для переговоров. В прошлом… у нас с ними были постоянные контакты, мы смогли заключить ядерную сделку… Администрация США решила выйти из соглашения, и наше доверие уменьшилось. Не говорю, что невозможно восстановить его, но это сложно», — отметил глава дипломатического корпуса исламской республики.

Прежде всего, Тегеран ожидает от Вашингтона разморозки активов страны, которые были заблокированы ранее. Это, по мнению Арагчи, стало бы прекрасным шагом навстречу.

Ранее 5-tv.ru писал, почему новый договор России с Ираном имеет особое значение. И Россия, и Иран подвергаются беспрецедентным санкциям со стороны западных государств. Соглашение будет способствовать взаимодействию в условиях рестрикций и поддержке друг друга на международных форумах, а статус стратегического партнерства гарантирует незаключение с Западом сепаратных сделок, ущемляющих интересы одной из сторон. Конечная цель договора — строительство нового, более справедливого миропорядка.