Олеся Судзиловская назвала российских режиссеров национальным знаком качества

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Еще в детстве артистка почувствовала силу притяжения и магию кино, после школы она смотрела черно-белые фильмы по телевизору.

Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская призналась, что с детства очарована кинематографом. В интервью корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой орел» она рассказала, как приходила домой после школы и с воодушевлением искала телеканал «Культура», который транслировал черно-белые фильмы знаковых советских режиссеров. По мнению звезды, эти картины прославляют родину их создателей.

«Это было, конечно, счастье. Я до сих пор это ощущение детское помню. Вот по какой причине нас тянуло к экрану, что там было заложено, какая была особая энергия и любовь, что даже ребенок (все понимал). Мне кажется, я до таких тем могла еще и не дорасти — „Война и мир“, „Угрюм-река“, но это было что-то ощущенческое. Вряд ли как произведение литературное или кинематографическое я могла оценить. Но это наш знак качества», — отметила Судзиловская.

Будущая актриса родилась в подмосковном Зеленограде в семье инженеров, ее отец Илья Ильич за свои достижения получил звание «Заслуженный изобретатель СССР». С раннего детства девочка занималась художественной гимнастикой, подростком стала кандидатом в мастера спорта. Путь в кино ей проложила судьба — в школу пришел помощник режиссера в поисках талантов. И ей досталась роль в мини-сериале «Посредник» Владимира Потапова.

После этого стало понятно, что Олеся не станет инженером или профессиональной спортсменкой, она поступила в Школу-студию МХАТ и успешно ее окончила. Сегодня на счету актрисы около 80 картин, она также имела успех как телеведущая, а ее съемочный график по сей день расписан по часам. Любовь к кино не отпускает Судзиловскую вот уже 35 лет.

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