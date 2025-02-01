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Глоток «Воздуха»: звезды на красной дорожке премии «Золотой орел»
Самых талантливых режиссеров и актеров — от Сергея Безрукова до Виктории Исаковой — собрал киноконцертный комплекс «Мосфильм».
Церемония вручения наград премии «Золотой орел», 23-я по счету, традиционно собрала самых ярких представителей российской киноиндустрии.
За награды боролись проекты, вышедшие с декабря 2023 года по 15 ноября 2024 года. Лидеры по количеству номинантов — фильмы «Любовь Советского Союза» и «Воздух».
К слову, самая статусная премия страны не только повод выгулять лучшие наряды, но и посплетничать про коллег.
Завидуют ли звезды Юре Борисову, как развиваются отношения у Агаты Муцениеце и Петра Дранги, что для Александры Урсуляк значит награда, как снимался новый сезон «Молодежки» — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Дорожка заиграла новыми красками, когда по ней прошлись Агата Муцениеце со своей новой любовью — Петром Дрангой. Видимо, пара все еще переживает конфетно-букетный период.
1/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сергей Безруков со своей супругой Анной Матисон. Артист вел себя несколько высокомерно. Хотя в этот вечер ему простительно — народный артист РФ забрал статуэтку за лучшую мужскую роль.
2/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Александр Петров на премию пришел во всей красе. От интервью отказался, однако выглядел счастливым. Смеем предположить, что дело в беременной жене, которую мы видели всего один раз — на премьере фильма «Василий».
3/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Обладательница награды за лучшую женскую роль в кино Александра Урсуляк призналась, что любая награда имеет для нее большое значение. Оказалось, актриса хранит статуэтки на специальной полке. Это, конечно, не квартира, как у Шуфутинского, но тоже неплохо.
4/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Редкий гость на светских вечерах — Карина Разумовская со своим супругой Егором Бурдиным. Пара выглядела отстраненно. Возможно, сказалось волнение. Заветную статуэтку за роль в нашумевшей «Трассе» актриса все же унесла домой.
5/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Звезда легендарного сериала — Владислав Канопка. Актер поделился, что съемки нового сезона «Молодежки» заставили ностальгировать весь съемочный состав, который, к слову, остался тем же.
6/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Премию также посетили актриса Нина Пушкова и сенатор Алексей Пушков. Супруги выглядели счастливыми — ну хоть у кого-то оправдались хорошие прогнозы на 2025 год.
7/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Мария Ворожищева стала одной из тех, от кого сложно было отвести взгляд. Так уж вышло, что актриса надела шикарное платье, которое не оставило равнодушным даже Алексея Чадова.
8/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Елизавета Боярская пришла на премию в отличие от коллег по цеху, как на бал. Повторив наряд звезды «Великолепного века» Мерьем Узерли с дорожки в Каннах. Актриса постоянно проверяла телефон. Возможно, ждала сообщение от отсутствующего супруга.
9/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Михаил Тройник и его многообещающие улыбки журналистам — вот ради чего мы пришли на премию. Однако актер выглядел одиноко. Отсутствие Юлии Пересильд тут же вызвало слухи о расставании пары.
10/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Софья Каштанова, видимо, к дорожке готовилась с раннего утра. Выглядела бесподобно! Правда, корсет оказался немного маловат, поэтому приходилось постоянно поправлять зону декольте.
11/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Еще одна звёздная пара, у которых кризиса, по всей видимости, не было и нет — Алексей Чадов и Лейсан Галимова. Супруги на этом вечере не отходили друг от друга от слова совсем, даже переглядывались многозначительно, смотря на коллег.
12/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской выглядели нарядно, но скромно. Украшений на жене, на удивление, не было. Что вполне объяснимо. Многомиллионный долг за алименты актер перед Екатериной Климовой снизил уже до 1,2 миллиона рублей.
13/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Юное дарование — Ева Смирнова. Актриса, которая успела сняться уже во всех кинокартинах, была как никогда счастлива. На премии артистке удалось исполнить мечту — сделать общий снимок с Сергеем Безруковым.
14/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Легенды советского и российского кино Анатолий Мукасей и Светлана Дружинина с охотой общались с журналистами, а еще чаще — друг с другом. Любовь, к которой нужно стремиться! Почти 70 лет творческой и совместной жизни тому подтверждение!
15/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Актриса Екатерина Вуличенко, по всей видимости, решила окончательно отпустить бывшего мужа-миллионера и больше не говорить о нем в интервью. Возможно, именно поэтому прессе было отказано в разговоре. И правильно, нынешний супруг, итак, тяжело переносит ее график, так что испытание прошлым тоже стоит
16/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Александра Власова и ее шикарное колье на шее не давало покоя ни одной мимо проходящей коллеге. Даже Елизавета Боярская подошла узнать, где приобрести такое украшение.
17/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Премия «Золотой орел» для Леонида Громова и Дарьи Калмыковой имеет особое значение. Актеры впервые вышли в свет, как пара, прошлой зимой на этом же мероприятии.
18/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Юлия Хлынина предстала на дорожке в роковом образе. Черно-красное платье, яркий макияж губ и… глубокое декольте, которое стало темой для обсуждения в кулуарах церемонии.
19/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Александр Яценко со своей дружной семьей также не смогли упустить столь важное событие в мире кинематографа. Правда, супруги взяли только одного сына — с чем связано такое решение — неизвестно.
20/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Алексей Герман-младший и его супруга Елена Окопная были явно приятно шокированы. Их совместное детище — военная драма «Воздух» — стало лидером по числу собранных на церемонии статуэток. Вот она награда за долгие годы создания картины.
21/21 ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев