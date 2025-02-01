«Очень серьезное обсуждение»: Трамп заявил о начавшихся переговорах с РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hu Yousong; 5-tv.ru

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По сообщению президента США, Америка и Россия уже обсуждают завершение украинского конфликта.

Россия и США ведут «очень серьезное обсуждение» завершения конфликта на Украине. Об этом в ходе традиционного брифинга в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп, его слова передает агентство Reuters.

«У вас запланированы переговоры с Владимиром Путиным?» — спросил Трампа журналист.

«Мы в процессе переговоров, да», — ответил американский лидер.

«То есть вы уже провели переговоры?» — решил еще раз уточнить представитель прессы.

«Я не хочу этого говорить, но мы ведем очень серьезное обсуждение с Россией о завершении конфликта», — пояснил Дональд Трамп.

Ранее, выступая ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, Трамп заявил, что хочет «немедленно» встретиться с Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту — об этом писал 5-tv.ru. Американский президент также выразил желание работать над сокращением ядерного вооружения.

Еще до своей инаугурации Дональд Трамп многократно обещал завершить украинский конфликт в течение суток после своего вступления в должность.