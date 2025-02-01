Принц Гарри в больнице: Меган Маркл довела мужа до нервного срыва

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В прессе все чаще говорят о скором разводе герцогов Сассекских, а Меган обвиняют в дурном влиянии на благоверного.

Отношения принца Гарри и его жены Меган Маркл стремительно накаляются, и пара близится к разводу. Такие слухи все чаще обсуждаются в зарубежных СМИ, а теперь к ним добавилась и новость о госпитализации британца из-за нервного срыва. Обвиняют в случившемся герцогиню Сассекскую. По мнению информаторов, Гарри не выдерживает ее давления. Возможно, к родственникам в Лондон он вернется уже в этом году, причем в одиночестве.

Отношения, а потом и брак с американской актрисой полностью изменили жизнь принца. Он рассорился с семьей, переехал в США, поддерживал ее обвинения в адрес монархов — в травле, расизме и так далее. А потом вместе с супругой снимался в сериале об их жизни и даже писал мемуары, опозорившие почти каждого родственника. А сейчас, опять же по слухам, они даже не живут в одном доме, но пока не говорят публично о разрыве.

Очередная беда — госпитализация Гарри со срывом на фоне имеющегося у него посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Предположительно, в психбольницу он попал из-за того, что Меган настояла на волонтерстве в Лос-Анджелесе после жутких калифорнийских пожаров. Пара сортировала продукты для нуждающихся, и у принца, служившего в Афганистане, сдали нервы на фоне трагедии. Маркл покрасовалась, а травмированный Гарри за это поплатился.

Герцогиню до сих пор винят в попытке обелить свою репутацию очередным добрым делом. Ей припомнили и стремление походить на погибшую маму мужа — принцессу Диану, всенародную любимицу, которая всегда занималась благотворительностью и помогала людям. Не впервые, мол, Меган строит из себя Леди Ди. Кроме прочего, поговаривают, что новый президент США планирует выдворить Гарри из страны, так как подозревает его в незаконном получении американской визы. Маркл стоически терпит сплетни и пишет книгу о своей неординарной судьбе. Заодно сама себе подкидывает фактуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дело о депортации принца Гарри из США дошло до суда.