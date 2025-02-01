Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Наши войска уверенно выдавливают неприятеля с российской территории.
Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Авианаводчик подтвердил: все цели уничтожены. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек и вернулся к точке взлета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.