Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Наши войска уверенно выдавливают неприятеля с российской территории.

Экипаж вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Авианаводчик подтвердил: все цели уничтожены. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование с отстрелом тепловых ловушек и вернулся к точке взлета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.