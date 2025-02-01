Чтобы хватало на отпуск: экономист назвал несколько рабочих способов накопления денег

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вклады в финансовую «подушку безопасности» могут быть и небольшими, главное — регулярность и следование выбранной схеме.

Обидно, когда долгожданный отпуск наступил, а провести его так, как хочется, не получается из-за нехватки денег. Если с вами такое уже случалось, самое время сменить финансовый образ жизни и начать откладывать на будущий отдых. Для начала стоит рассчитать необходимую для этого сумму, посоветовал экономист Петр Щербаченко в интервью с изданием Lenta.ru. Далее можно воспользоваться одной из схем накопления денег.

Итак, вы знаете, сколько придется потратить на поездку, теперь разделите эту сумму на количество месяцев до отпуска. Так вы поймете, сколько откладывать с каждой зарплаты. Чтобы копить было легче, надо учитывать доход и траты всей семьи. Кстати, сэкономить на путешествии поможет раннее бронирование, но потребуется предоплата около 30-50%.

Теперь к методам накопления. Первый заключается в откладывании 10-20% от каждого зачисления средств на отдельный накопительный счет с хорошей ставкой. Второй способ называется «50/30/20», где 50 — процент от зарплаты на обязательные расходы (ЖКХ, кредиты, еда), 30 — желания (наряды, развлечения), 20 — непредвиденные траты. Схему можно немного изменить, например, на соотношение 60/30/10. Третий метод — «заплати себе», откладывание 5-15% от всех доходов, еще можно округлять остаток на карте каждый день или раз в неделю.

«Используйте банковские карты с начислением кэшбэка в милях или рублях за покупки. Рассмотрите возможность дополнительного заработка, чтобы увеличить свои накопления», — заключил Щербаченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как разморозить накопительную часть пенсии.