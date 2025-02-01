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Метод простой и подходит как молодым, так и пожилым.

Сердечно-сосудистые заболевания уже несколько лет остаются самыми распространенными как в России, так и во всем мире. Причем поражают они и тех, кому еще нет 40 лет. В связи с этим «Доктор Питер» опубликовал тест американского кардиохирурга Джереми Лондона, который позволяет самостоятельно выявить возможный риск ишемической болезни сердца.

Для начала необходимо поставить таймер на пять, максимум десять минут. Как только пойдет отсчет, нужно приступить к интенсивному выполнению физических упражнений, например, прыгать или приседать.

Если здоровье не позволяет, подойдет активная домашняя уборка: можете мыть полы, пылесосить, оттирать плитку в ванной. Главное — добиться учащения пульса.

Как только прозвучит сигнал таймера, остановитесь и прислушайтесь к ощущениям. Если во время физической активности вы чувствовали стеснение в груди, одышку и отдающую в руку боль, а после остановки они резко прекратились, то это повод для тревоги.

Если сердце в порядке, то во время активности человек не ощущает дискомфорта и боли. Если же нагрузка провоцирует неприятные симптомы, которые с остановкой резко пропадают, это может говорить о приближении ишемической болезни сердца.

Если вы обнаружили у себя подобные симптомы, стоит немедленно обратиться к врачу. Однако не паникуйте заранее: подобные последствия могут возникать из-за особенностей организма, лишнего веса и других причин.

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