«Дарить праздник»: Тодоренко раскрыла секрет крепкого брака с Топаловым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звездные супруги до сих пор работают над сохранением романтики и ходят на свидания.

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов женаты с 2018 года — уже семь лет. Все это время они не прекращают работу над выстраиванием крепких отношений. Об этом знаменитость заявила в интервью журналу «ТН Звезды».

«Сейчас есть неприятная тенденция к разводам, и беречь отношения — это, наверное, самое важное для меня», — высказалась Тодоренко.

Она также отметила, что они с мужем оказывают взаимную поддержку постоянно, поэтому их отношения регулярно подпитываются. Конфликты у супругов, конечно, возникают, и их отношения не идеальны, но все проблемы они решают сообща.

«Иногда я закипаю, как чайник, иногда он пылит, но каждый из нас друг друга поддерживает всецело, безгранично, потому что мы знаем, что играем на одном поле, мы в одной команде», — добавила Регина.

Немаловажным аспектом для влюбленных является сохранение романтики, поэтому каждый из них старается радовать вторую половинку необычными свиданиями.

«Хотя бы раз в две недели. Это должны быть не простые свидания — посидеть дома перед телевизором, а торжественные выходы, которые вы будете ожидать, готовиться, дарить друг другу праздник», — подытожила звезда телешоу «Орел и решка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Топалов рассказал о конфликтах с Тодоренко. Оказывается, что они ругаются при детях. Супруги воспитывают двоих детей — Михаила, родившегося в 2018 году, и Мирослава 2022 года рождения.